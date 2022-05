Koupit jídlo, nebo zatopit. Účinné státní pomoci brání byrokracie, říká Hůle

„Lidí do potravinových bank chodí stále více. Prognóza je taková, že o letních prázdninách budeme podporovat o třicet tisíc lidí více, tedy celkem 230 tisíc. Na konci roku to může být čtvrt milionu lidí,“ uvedla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová ve vysílání CNN Prima NEWS. Hůle doplnil, že zdražování, které dopadá na stále větší část populace, pokračuje každým dnem.

„Nevíme, kam to povede. Řada lidí nemá a nebude mít jak ze svých příjmů hradit náklady, které jsou pro ně nezbytné. Nejedná se o to, zda si odepřou dovolenou nebo kde uspoří. Řeší, zda budou mít na nákup základních potravin, zajistí si teplo či energie,“ připomněl. Vláda pro tyto lidi připravuje příspěvky a balíčky pomoci. Jenže podle vedoucího programu Kariérní a pracovní poradenství z Člověka v tísni je zásadním problémem administrace.

„Příspěvek na bydlení čerpá řádově jedna třetina potenciálních příjemců. Někteří o něm nevědí, další se za svou chudobu stydí a pro jinou skupinu lidí je bariérou administrativní procedura. Ten proces jim za to nestojí. Jde o čtrnáct dokumentů,“ přiblížil Hůle s tím, že se nejedná o problém, za který by mohla současná vláda.

Pomoc má být co nejjednodušší

Podle něj je legitimní, když stát stanoví parametry, podle kterých si člověk může zažádat o pomoc. „Pokud je ale splňuje, má být cesta k pomoci krátká a rychlá. Vláda by neměla hledět na názory administrativního aparátu, vzít rozum do hrsti a uvědomit si, že nám hrozí bezprecedentní krize a je třeba rychle pomáhat lidem, kterým rostou náklady,“ pokračoval Hůle. Ti, kteří nyní situaci těžko zvládají, mohou již za měsíc čelit chudobě.

„Nejšílenější je, že se každé tři měsíce musí dokládat náklady. A to i přesto, že víme, že pouze rostou. Snižme šikanu lidí v nouzi a vyděláme všichni,“ dodal. Hosty pořadu byli i poslanci Marek Výborný (KDU-ČSL) a Aleš Juchelka (ANO). Zástupce vládní koalice se slovy Hůleho souhlasil. „Budeme dělat vše pro to, aby cílená adresná pomoc, která se připravuje, byla co nejjednodušší,“ uvedl Výborný s odkazem například na chystaný energetický tarif.

Juchelka připomněl, že se digitalizace ministerstva práce a sociálních věcí táhne již desítky let. „Musíme jako politici reagovat. Můžeme to změnit pokyny a zákony, které schvalujeme jako na běžícím páse. Není nic jednoduššího,“ uzavřel.