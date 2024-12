Retro hračky mají svou dokonalost, starší chlapy dojímají, říká šéfka hračkářství

Sama jste před rozhovorem říkala, že Vánoce jsou vaše hlavní sezona. Co lidé nejčastěji shání?

Na Vánoce kupují větší a dražší dárky, například stavebnice. Často ale pořizují i dárky pro dospělé, například paní kupovala pro manžela natahovací traktor na klíček.

Protože prodáváte také retro hračky…

Ano, je to lepší dárek než sprchový gel nebo šampon. I starší chlapi, kteří jdou kolem, vždycky slzí a říkají: Ježiš, to jsem měl jako malé dítě. A jsou z toho dojatí. Velkým hitem je také zvonící stromek na svíčky.

Takže lidé tíhnou k některým hračkám z nostalgie?

Ano, máme retro hračky, ale máme rádi i inovace a nové věci. Když se tady objeví nějaká nová česká značka, nebo se vymyslí něco nového, tak je to skvělé, protože jsme rádi, když to jde s dobou. Zároveň jsou hračky, které jsou tak ikonické, že se už ani nedají zlepšit, jako například nafukovací slon, buvol nebo žirafa od Libuše Niklové. Mají svoji hodnotu a dokonalost.

Retro hračky si také hodně objednávají Češi žijící v zahraničí, třeba hru Logik nebo Kloboučku, hop! Asi jako většina lidí mají dobré vzpomínky na tyto hry, tak je chtějí ukázat svým dětem. Češi žijící v zahraničí jsou naše dobrá cílovka, protože také často chtějí český knížky pro děti a my posíláme do celého světa, protože české komunity jsou všude.

Fungujete už deset let. Je nějaká hračka, která je „nesmrtelná“ a je s vámi celou tu dobu?

Je, třeba beruška na klíček. Dále parník do vody, což je další ikonická hračka. A samozřejmě zmíněný nafukovací slon. Za ty roky jsme pustili do světa velké stádo slonů.

V hračkářství Hugo chodí bos se zaměřují na kvalitní české hračky. (16. prosince 2024)

Máte vy nějakou oblíbenou hračku z vašeho obchodu?

Obchodu dělám v podstatě kurátorku. Nepouštím dovnitř nic, co se mi nelíbí nebo co pro mě nemá nějakou hodnotu, případně nesplňuje kvalitu, takže nemůžu říct, že by tam bylo něco oblíbeného. Mám to ráda jako celek a mám ráda hračky, které něco dělají, třeba toho datla nebo kominíčka, který padá z žebříku dolů. Myslím si, že je to dobrá věc třeba i na pracovní stůl pro dospěláka jako relax.

Adéla Husáková Kantůrková Když se jí narodila dcera Žofie, začala pro ni hledat kvalitní hračky od českých tvůrců. Jenže to nebylo jednoduché.

Poté, co zjistila, že české značky stále fungují a vyrábí, rozhodla se založit hračkářství s názvem Hugo chodí bos.

Hračkářství otevřela v Praze v roce 2024 a nyní má ve městě tři pobočky.

Proměnily se za tu jednu dekádu nějak trendy v hračkách?

Před deseti lety se u hraček vůbec neřešila lokálnost. U zeleniny nebo ovoce ano, ale u hraček ne. Mám ale radost, že nyní se důraz na lokálnost ubírá dobrým směrem a zajímá čím dál víc lidí. Mladí na to navíc slyší čím dál víc a není jim to jedno.

Takže myslíte, že mladí v tomto trendu budou pokračovat?

Myslím si, že ano. Hodně nad tím přemýšlejí a už obecně nepotřebují hromadit. Raději koupí méně věcí, ale kvalitních. Jde jim o původ, aby hračky neobsahovaly jedy, což se děje u těch z Číny docela často.

Také se to proměňuje podle toho, co je zrovna v kinech, nebo jaké knížky vychází. Když šly do kin Mlsné medvědí příběhy, tak jsme měli knížky, plyšáky, kalendáře.

Takže budou mizet výjevy dětských pokojíčků, které jsou přeplněné hračkami?

Uvidíme. Myslím si, že teď je trendem čistý design pokojíčku a minimalismus.

Česko je království hraček

V jaké situaci se momentálně nachází svět hraček v Česku?

Máme zmapované, že je tu přes dvě stě českých výrobců a jsme největší vývozci z celé Evropy. Vyrábí se tady toho absolutně nejvíc a jsme tím známí. Mimochodem se tady vyrábí i Lego.

U nás v hračkářství prodáváme jen české značky a i ty se postupně vyvíjejí. Situace ale především po covidu není úplně dobrá a někteří končí. Jinak jsou tady jiná velká hračkářství, která s námi nemají nic společného a nejsou naše konkurence.

Nejsou konkurence? Jakto?

Myslím si, že k nám chodí zákazníci cíleně pro to, co děláme a jak to děláme, protože nás mají rádi a dokážeme poradit. To je, myslím, velký rozdíl mezi tím, když přijdete do řetězce v obchoďáku. Tam nenajdete skoro nikoho, kdo by mluvil česky nebo kdo by vám poskytl osobní přístup. A to dělá hodně.

Nejsou pro vás konkurence tím, že si lidé mohou myslet, že hračky z řetězce budou levnější?

Ne, tak to není. Naopak k nám chodí i prarodiče, protože se většinou rodiče hrozí, aby děti nedostaly hrající, šustící, blikající hračky. Často k nám chodí babičky a říkají, že je k nám poslali, protože nic takového u nás nekoupí.

V obchodě máte například dřevěné hračky, stavebnice nebo i knížky. Mají tyto věci šanci konkurovat tabletům a telefonům, které jsou pro děti v dnešní době také určitou formou hry a zabavení?

My se zaměřuje na věci pro děti od narození, takže tam nehrozí, že by dítě dostalo tablet. S námi zákazníci rostou. Máme rádi jednoduché rozvíjející hračky.

Nemyslím si, že bych měla něco tabletům v dnešní době. Umět s technikou je důležité, ale to neznamená, že by mělo dítě koukat pět hodin v kuse na pohádky.

Nedávno nám jeden zákazník vyprávěl, jak u nás kupoval na dětskou oslavu datla na tyčce. To je hračka asi za dvě stě korun. Na oslavě byly strašně drahé dárky. Dítě si nakonec hrálo celou dobu jenom s tímhle, protože ho to nejvíc zaujalo.