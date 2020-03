V MHD se nedotýkejte madel, použijte rukavice, radí ve videu odborníci

Lidé, kteří využívají městskou hromadnou dopravu, musí na bezpečnost myslet již před nástupem do vlaků, autobusů nebo tramvají. „Pokud chci někam cestovat, opatření musím dělat už na stanici,“ zdůraznil ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský.

„Je potřeba zachovávat určité odstupy, aby bylo zabráněno přenosu eventuální kapénkové nákazy,“ upozornil specialista v oboru lékařské mikrobiologie Emil Pavlík.

Je také nutné si krýt ústa rouškou či aspoň šálou nebo čistým kapesníkem. „Čímkoliv, co zabrání, abychom nekontaminovali své spolucestující,“ poznamenal Leoš Navrátil z Katedry zdravotnických oborů ČVUT.

Na rozestupy je potřeba myslet i během cesty v hromadné dopravě. „Je důležité, abychom seděli co nejdále od dalších cestujících,“ zdůraznil rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Odborníci se také shodují v tom, že by se lidé neměli zbytečně dotýkat různých madel a tyčí, protože i ta mohou být kontaminována. I proto odborníci doporučují kromě roušek používat také ochranné rukavice.

Cestující by také neměli zbytečně dýchat na ostatní lidi v prostředcích hromadné dopravy a dbát na to, aby cestováním trávili co nejkratší dobu.