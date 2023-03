Lidé „syslí“ antibiotika i sedativa. Do lékáren vrací krabice prošlých léků

Objem odpadu z lékáren se zvyšuje V roce 2008 bylo zlikvidováno celkem 235 tun nepoužitelných léčiv V roce 2018 se zlikvidovalo 571 tun Likvidace jedné tuny nepoužitého léčiva stojí průměrně 34 tisíc korun Léčiva za 3,3 miliardy korun odevzdali lidé do lékáren v roce 2018, je to čtyřnásobně více než o deset let dříve. Další téměř 1,3 miliardy představují léčiva vyhozená do popelnic, případně spláchnutá