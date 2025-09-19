Hřib je odpovědný za pobírání odměn z městské firmy, tvrdí právní analýza

Autor:
  15:50
Radnice Prahy 10 se bude zabývat případem náměstka primátora a předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba, který pobíral odměny za členství v představenstvu městské firmy Pražská energetika Holding (PRE Holding). Podle Hřiba šlo o chybu firmy, právní analýza však přisuzuje odpovědnost přímo veřejnému funkcionáři, píše server Deník.cz.
Fotogalerie4

Hostem pořadu Rozstřel je předseda Pirátů Zdeněk Hřib. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Analýza, na kterou se Deník.cz odvolává, údajně jasně konstatuje, že za pobírání odměn odpovídá ten, kdo je přijal. Hřib nyní vinu přehazuje na dozorčí radu holdingu. „Pokud někdo spáchal přestupek, tak jedině osoba, která byla odpovědná za odeslání těch odměn. To je zřejmě předseda dozorčí rady PRE Holding Tomáš Portlík z ODS, který bude navíc vypovídat u soudu v kauze Dozimetr,“ uvedl ve středu Hřib.

Neoprávněné odměny pro předsedu Pirátů Hřiba vyšetřila policie. Peníze prý vrátil

Případem se zabývala i policie. Několik měsíců vyslýchala pražské politiky a nakonec potvrdila, že došlo k porušení zákona. „Mohu potvrdit, že jsme v této věci vedli trestní řízení,“ řekl serveru Neovlivní.cz Petr Štajnc z pražské policie. Nyní je věc postoupena do přestupkového řízení.

Radnice Prahy 10 se tak celou záležitostí začne oficiálně zabývat. Hřib považuje přestupkové řízení za nesmysl. „Já jsem si přece žádné peníze neposílal a peníze jsem už dávno vrátil,“ řekl Deníku.

Zdaníme byty Rusům a spekulantům, Stanjura maže miliardářům, říká Hřib

Podle Tomáše Portlíka však Hřib při podpisu smlouvy sám zaškrtl, aby odměny chodily na jeho účet. Kritiku si šéf Pirátů vysloužil i od hnutí ANO. „Ve smlouvě kolonka čísla účtu není. Musel tedy proaktivně vyplnit jiný dokument s vědomím, že na peníze nemá nárok,“ tvrdí šéf zastupitelského klubu ANO Patrik Nacher.

Členem představenstva PRE Holdingu se Hřib stal loni v červnu. Za pět měsíců si přišel na 280 tisíc korun, podle jeho vyjádření ale šlo o 178 tisíc. Jako uvolněný zastupitel přitom neměl mít nárok ani na odměnu, ani na plat od firmy. Na stranickém fóru Pirátů už loni v prosinci vysvětloval, že šlo o chybu účtárny. Oznámil také, že peníze vrátil.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Los Emil se vyhrabal z řeky, doprovází ho policie. Po kritice ho neuspí

Los Emil, který se několik týdnů pohybuje v severním Rakousku, podle očekávání překonal hranici mezi Dolními a Horními Rakousy. V pátek byl u městysu Kronstorf jižně od Lince a vedení obce...

19. září 2025  14:43,  aktualizováno  16:14

VIDEO: Ukončil jsem válku Áberbájdžánu s Albánií, řekl Trump. Starmer jen zíral

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek ve Velké Británii prohlásil, že urovnal konflikt mezi „Áberbájdžánem“ a Albánií. Řekl to na tiskové konferenci s premiérem Keirem Starmerem. Výraz britského...

19. září 2025  16:08

Hlinka byl podle Masaryka hlupák, všímají si Slováci. Otevření obálky u nich rezonuje

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk se v dopise, jehož obsah se Češi v pátek dozvěděli v přímém přenosu z Lán, krátce dotkl i Slováků. Vzpomněl totiž kněze Andreje Hlinku,...

19. září 2025  11:51,  aktualizováno  16:07

Věže katedrály Notre-Dame jsou turistům už přístupné. Kolik si připravit na vstup

Prezident Emmanuel Macron v pátek v Paříži slavnostně otevřel po požáru restaurované věže katedrály Notre-Dame. Při ceremoniálu sám na věž francouzské dominanty vystoupal a srdečně poděkoval všem,...

19. září 2025  16:07

Hřib je odpovědný za pobírání odměn z městské firmy, tvrdí právní analýza

Radnice Prahy 10 se bude zabývat případem náměstka primátora a předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba, který pobíral odměny za členství v představenstvu městské firmy Pražská energetika Holding (PRE Holding)....

19. září 2025  15:50

Už hraje o udržení v politice, hodnotí politologové Fialovu mobilizaci voličů

Snaha premiéra a předsedy ODS Petra Fialy vyburcovat provládní voliče a přetáhnout sympatizanty hnutí STAN a Pirátů ke SPOLU může podle politologů zabrat, ale jen částečně. „Já to interpretuju tak,...

19. září 2025  13:19,  aktualizováno  15:43

UniCredit dostal pokutu od ČNB. Banka špatně účtovala platby kartou v cizí měně

UniCredit Bank musí zaplatit pokutu ve výši šesti milionů korun, kterou jí uložila Česká národní banka (ČNB). Zdůvodnila ji chybami při účtování karetních transakcí. UniCredit totiž používala pro...

19. září 2025  15:36

Spravíme vám zuby a vyženeme Ukrajince, skandoval Okamura v Příbrami

Je to téměř dokonalé déjá vu. Před úterním mítinkem Tomia Okamury jsou v Příbrami kulisy takřka stejné jako v září 2021 v Plzni. A jsou stejné jako na všech jeho ostatních předvolebních akcích před...

19. září 2025  15:35

Cenný objev. V trase budoucí D11 našli hromadný hrob vojáků z bitvy roku 1745

Na posledním úseku budoucí dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova začal archeologický průzkum. Odborníci už objevili stovky nálezů ze dvou bitev v 18. a 19. století. Raritou je podle nich hrob s těly...

19. září 2025  15:29

Do porodnice ne. Doma je klid, bezpečí, žádné zbytečné zásahy, líčí ženy

V Česku se každoročně plánovaně narodí doma až tisíc dětí. Přesné číslo však nikdo nezná, protože tyto porody stojí mimo zdravotní systém. Většina žen platí porodní asistentce kolem 30 tisíc korun,...

19. září 2025  15:29

V libereckém KFC nachystali pro zákazníky prošlé kuřecí, odhalila inspekce

V liberecké restauraci řetězce s rychlým občerstvením KFC odhalila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), že se k výrobě jídla používalo marinované maso s prošlým datem...

19. září 2025  15:11

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí, údajně i primátora

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:23,  aktualizováno  15:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.