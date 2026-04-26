Vraťme lidem peníze z nadvýběru daní, řekl Hřib. Řešením je mír, podotkl Okamura

Debatu začalo srovnání s historií. Moderátorka připomněla slova evropského komisaře pro energetiku Dana Jørgensena, který současnou situaci přirovnal k ropné krizi ze sedmdesátých let.
„Jediné reálné řešení je ukončit konflikt,“ začal hned v úvodu šéf SPD Okamura. Podle něj Evropa na válce jen tratí, zatímco Spojené státy naopak vydělávají. „Ptal jsem se i generálů české armády a všichni se shodli, že tam chybí jasný cíl. USA tápou, kam mají směřovat,“ podotkl. Zdůraznil, že Evropa musí udělat maximum pro mír, aby se lidé nemuseli uskromňovat.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib si do vládní koalice rýpl. „Rádi bychom viděli, jaký má plán vláda,“ řekl Hřib. Zatímco se podle něj řeší emisní povolenky, které mohou zdražit benzin o dvě koruny, teď hrozí skok klidně o desetikorunu, podotkl.
Šéf Pirátů v debatě nastínil plán své strany, jak by se dalo lidem pomoct. Podle Hřiba by stát měl využít nadvýběry daní a vrátit je lidem. „Pomocí vracení z nadvýběru bychom zlepšili ekonomickou situaci,“ vysvětlil Hřib.
Taky mám plán, řekl Okamura
„Tak já ten plán mám tady,“ vytasil se s řešením Okamura. Podle něj je klíčové naplnit zásobníky plynu a koordinovat využití zásob ropy. „Mluvím o diverzifikaci, je důležité dělat pragmatická řešení. Saúdská Arábie také není etalon lidských práv,“ podotkl šéf SPD k tomu, odkud brát suroviny, aby se Česko nemuselo spoléhat jen na Rusko.
Když moderátorka upozornila, že ruská ropa vyjde cenově nastejno jako ropa typu Brent, chopil se slova předseda Pirátů.
„Pan Okamura říká, že nám pomůže Evropská komise. Tak to vnímám tak, že jste se mýlili a že je pro vás najednou důležitá,“ rýpl si do svého protějška Hřib. Podle něj je sice jádro „fajn“, ale staví se příliš dlouho. Mnohem rychlejší je podle něj budování větrníků.
Právě tlak z Bruselu je podle Hřiba cesta k menší závislosti. „Kdyby zde nebylo ETS, tak bychom nedekarbonizovali. Evropská unie nás chce udělat méně závislými na fosilních palivech,“ uzavřel šéf Pirátů s tím, že právě rozmanitost zdrojů je pro Česko pomocníkem.
Nesplněné závazky a „korupce“
Dalším tématem byla obranná politika. Moderátorka připomněla čerstvá slova premiéra Andreje Babiše, podle kterého nám Severoatlantická aliance (NATO) uznala výdaje na obranu jen ve výši 1,78 % HDP, přestože vláda reportovala víc.
„Mně je celkem jedno, jak na nás chtějí tlačit ze Spojených států. Měli nám spíš říct, že zaútočí v Íránu,“ začal Okamura. Podle něj jsou priority jinde a Česko by se nemělo nechat do ničeho nutit.
U šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba to ale vyvolalo nesouhlas. „Jde o to, jestli máte vůli, nebo nevůli závazek plnit. To je ten základní problém. My na to máme plán, tato vláda místo toho jen sype dotace,“ oponoval Hřib.
Okamura dále naznačil, že obranné zakázky podlední vlády nemusí být v pořádku – podle něj mohou vyjít najevo první zjištění policie už na jaře. Prohlásil dokonce, že je nutné zkontrolovat zbrojní zakázky minulé vlády, aby na ministerstvu obrany neprobíhala „korupce“.
„Upřednostnili jsme to, abychom ušetřili lidem, což se povedlo u elektřiny o téměř deset procent,“ chlubil se předseda Sněmovny. Jasně také vzkázal, že další miliardy do armády za něj nikdo čekat nemůže. „SPD je proti zvyšování prostředků na obranu,“ uzavřel nekompromisně Okamura.