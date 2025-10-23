Nejsem v žádném přestupkovém řízení kvůli odměnám z PRE Holding, říká Hřib

Server neovlivní.cz v září napsal, že policie předala věc do správního řízení. Zastupitelé odhlasovali, že má magistrát vytvořit metodický pokyn pro akciové společnosti, aby se podobná situace už neopakovala.
Hřib měl jako člen vedení města funkci vykonávat zdarma, za pět měsíců ale dostal podle serveru 280 tisíc korun. Hřib již dříve uvedl, že šlo o částku 178 tisíc korun. Náměstek ve čtvrtek znovu zopakoval, že na omyl s vyplácením sám upozornil a peníze vrátil hned, jakmile dostal příslušné číslo účtu.
„Nejsem v žádném přestupkovém řízení. Nepřišla mi žádná řádka ani od Prahy 10, ani policie, ani Středočeského kraje. Od doby, kdy jsme to probírali naposledy, se nic nezměnilo,“ uvedl Hřib. Zastupitelé mají odměny na programu opakovaně. Ve čtvrtek o nich debatovali tři hodiny.
Hřibův případ neoprávněného čerpání odměn se zřejmě přesune do středních Čech
Šéf pražského hnutí ANO Ondřej Prokop navrhl usnesení, aby Hřib zveřejnil čestné prohlášení, že odměny nebyly jakkoliv zapojeny do jeho příjmů pro získání hypotečního úvěru. Také žádal, aby se omluvil všem, které označil za viníky situace.
„Hypotéku jsem měl vyřízenou dávno předtím, než jsem byl jmenován do PREH,“ pronesl Hřib. Zastupitelům také vysvětlil, kde účtárna vzala jeho číslo účtu. „Zákon umožňuje proplácet náklady i u dlouhodobě uvolněných zastupitelů do 10 tisíc korun ročně, proto tam ta kolonka je. Vyplnil jsem to i u dopravního podniku a nikdy jsem odtamtud žádné peníze nedostal,“ řekl Hřib.
Předseda klubu Spolu Tomáš Portlík uvedl, že odpovědnost za situaci nese Hřib. „Nemůže za to nikdo jiný, ani paní z účtárny. Střet zájmů nastal a došlo k porušení zákona,“ řekl Portlík. Zastupitelé nakonec přijali Portlíkův návrh usnesení.
Hřibovi hrozí za čerpání odměn pokuta až 250 tisíc. Případ může znovu řešit policie
V něm se mimo jiné konstatuje, že podle zákona o střetu zájmů nenáleží uvolněnému zastupiteli odměna a adresátem povinnosti je výhradně funkcionář, který odměnu pobírá. Zároveň ukládá radě vytvořit metodický pokyn pro akciové společnosti, aby podobná situace už nemohla nastat.
Hřib se stal členem představenstva PREH, přes kterou město vlastní majoritní podíl v Pražské energetice (PRE), loni v červnu. Vyplácení odměn byla podle něj chyba účtárny, na kterou ihned na následujícím jednání představenstva PREH upozornil a následně po nutných administrativních úkonech všechny peníze vrátil. Letos v červnu radní schválili výměnu Hřiba v představenstvu PREH za právníka Mateje Šandora.