Zásady neporušuji, v DPP jsem zajistil transparentnost, hájí Hřib 45 tisíc měsíčně

„Naprosto transparentně jsem komunikoval, že zůstanu neuvolněným zastupitelem hlavního města,“ řekl Hřib v pátek v pořadu K věci na CNN Prima NEWS.
„Říkal jsem, že do půl roku ukončím své angažmá náměstka v momentě, kdy budu zvolen. To se stalo, dokonce v mohutném předstihu,“ dodal. Zároveň ale uvedl, že nikdy neřekl, že skončí i v dozorčí radě pražského Dopravního podniku.
Právě jako předseda dozorčí rady si ale Hřib podle serveru Neovlivní.cz přijde měsíčně na 45 tisíc korun. Jeho angažmá v DPP podle něj dává smysl.
„S ohledem na to, že pod mým vedením, tedy ve smyslu toho, že jsem předsedou dozorčí rady, se Dopravnímu podniku podařilo významně zlepšit transparentnost. Což si troufnu tvrdit, že je důležité ve vztahu k historickým kauzám,“ řekl.
„O kumulaci funkcí nejde.“ Hřib chce zůstat předsedou dozorčí rady pražské dopravy
Piráti kumulování funkcí dlouhodobě kritizují, Hřib ale podle svých slov jejich zásady neporušuje. „My říkáme od počátku, že nemáte mít více uvolněných funkcí. To znamená, kdybych byl poslanec a náměstek, tak to by bylo jednoznačně proti našim avizovaným předpisům a pravidlům, jenže to se neděje,“ okomentoval Hřib.
Po zvolení do Poslanecké sněmovny zůstal řadovým zastupitelem. Členství v dozorčí radě ale podle něj nevadí, protože Piráti mohou mít podle svých předpisů dvě vedlejší role.
Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté
Voliči Pirátů podle Hřiba o tomto nastavení vědí a problémy nejsou ani uvnitř strany. Role v dozorčí radě podle něj ani není natolik časově náročná, aby spolu s ní nemohl vykonávat funkci poslance. Podle Hřiba je důležité, aby poslanci či senátoři zůstali aktivní v komunální politice.
Hřib na funkci náměstka primátora rezignoval v prosinci a odešel i z rady města. Jeho rozhodnutí zůstat v DPP se setkalo s kritikou. Dozorčí rada DPP má celkem patnáct členů a tvoří ji nominanti jednotlivých politických uskupení. Své zástupce v radě DPP má vedle Pirátů také SPOLU, Praha sobě či ANO.