„Je zde několik rozlehlých projektů, ať už jde o metro D nebo stavbu tramvajových tratí na Václavském náměstí nebo tramvaj v Počernicích. Třeba na Strahov začneme stavět tramvaj co nevidět. To jsou věci, které bych rád dokončil a kterým bych se rád věnoval. Takže ano, já z Prahy neodcházím,“ řekl Hřib pro Deník.cz s tím, že chce zůstat předsedou dozorčí rady pražského dopravního podniku.
Hřibův postoj zkritizovali někteří pražští zastupitelé, kteří tvrdí, že poslanci jde především o měsíční příjem 45 tisíc korun, který mu jako neuvolněnému pražskému zastupiteli vyplývá z funkce v dozorčí radě DPP.
Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opustili vedení města
„Nedává mi to logiku. Je zvykem, že členství v dozorčí radě má návaznost na gesci v radě. Tedy náměstci a radní jsou případně předsedy dozorčích rad firem, které do jejich gesce spadají. Nevidím důvod, aby tam byl ve funkci předsedy řadový zastupitel,“ reagoval na Hřibův záměr zastupitel za hnutí ANO a místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher.
Předseda Pirátů následně prohlásil, že „o kumulaci funkcí nejde“ a vše bude určitě stíhat. Podle svých slov by za jiných okolností vedl jako předseda opoziční strany některý sněmovní výbor. Piráti žádný takový post v současné Sněmovně ale nezískali.
Dozorčí rada DPP má celkem patnáct členů a tvoří ji nominanti jednotlivých politických uskupení. Své zástupce v radě DPP má vedle Pirátů také SPOLU, Praha sobě či ANO.
28. listopadu 2025