„O kumulaci funkcí nejde." Hřib chce zůstat předsedou dozorčí rady pražské dopravy

  19:46
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib nadále zůstává v čele dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Poslanec tak nadále bude příjemcem měsíční odměny ve výši 45 tisíc korun. Hřib kvůli svému poslaneckému mandátu ve čtvrtek rezignoval na pozici náměstka primátora a odešel i z rady města, funkci v DPP si ale chce nechat.
Hosty pořadu Rozstřel jsou Zdenek Hřib (Piráti), náměstek primátora pro dopravu...

Hosty pořadu Rozstřel jsou Zdenek Hřib (Piráti), náměstek primátora pro dopravu a Adam Scheinherr (Praha Sobě), bývalý náměstek primátora pro dopravu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Hosty pořadu Rozstřel jsou Zdenek Hřib (Piráti), náměstek primátora pro dopravu...
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib ve Sněmovně na mimořádně schůzi ke střetu zájmů...
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) vyzval QR kódem...
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) vyzval QR kódem...
„Je zde několik rozlehlých projektů, ať už jde o metro D nebo stavbu tramvajových tratí na Václavském náměstí nebo tramvaj v Počernicích. Třeba na Strahov začneme stavět tramvaj co nevidět. To jsou věci, které bych rád dokončil a kterým bych se rád věnoval. Takže ano, já z Prahy neodcházím,“ řekl Hřib pro Deník.cz s tím, že chce zůstat předsedou dozorčí rady pražského dopravního podniku.

Hřibův postoj zkritizovali někteří pražští zastupitelé, kteří tvrdí, že poslanci jde především o měsíční příjem 45 tisíc korun, který mu jako neuvolněnému pražskému zastupiteli vyplývá z funkce v dozorčí radě DPP.

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opustili vedení města

„Nedává mi to logiku. Je zvykem, že členství v dozorčí radě má návaznost na gesci v radě. Tedy náměstci a radní jsou případně předsedy dozorčích rad firem, které do jejich gesce spadají. Nevidím důvod, aby tam byl ve funkci předsedy řadový zastupitel,“ reagoval na Hřibův záměr zastupitel za hnutí ANO a místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher.

Předseda Pirátů následně prohlásil, že „o kumulaci funkcí nejde“ a vše bude určitě stíhat. Podle svých slov by za jiných okolností vedl jako předseda opoziční strany některý sněmovní výbor. Piráti žádný takový post v současné Sněmovně ale nezískali.

Dozorčí rada DPP má celkem patnáct členů a tvoří ji nominanti jednotlivých politických uskupení. Své zástupce v radě DPP má vedle Pirátů také SPOLU, Praha sobě či ANO.

