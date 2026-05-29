Hřib dal Mrázové QR kód, aby doplatila miliony za byt. Ministryně ho zahodila

Josef Kopecký
  13:42
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyzval ve Sněmovně ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou, aby doplatila 2 miliony korun, které podle výpočtu Pirátů dluží. „Roky využívala obecní byt v Bílině za zvýhodněnou cenu namísto toho, aby platila takové peníze jako každý normální slušně vydělávající člověk,“ řekl Hřib.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) a Zdeněk Hřib (Piráti) na mimořádné schůzi Sněmovny, která projednává novelu o podpoře bydlení. (29. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„A my jsme vám to spočítali, paní ministryně Mrázová, za ty roky, kdybyste platila skutečně normální nájem, tak byste měla správně doplatit 2 miliony korun. A samozřejmě, abychom vám to usnadnili a mohla jste pomoci aspoň obci Bílina, když už nejste schopná pomoci všem ostatním obcím, tak jsme vám udělali QR kód. Ten vede na účet obce Bílina, takže tady to máte,“ prohlásil Hřib.

A položil ministryni na stůl papír s QR kódem. „Tady to máte. Pro vás a je to způsob, jakým můžete konkrétně adresně pomoci aspoň městu Bílina doplatit ty dluhy, které tam máte, za to, že jste papalášsky využívala obecní byt, který měl sloužit lidem, kteří jsou v bytové nouzi. A tím pádem obec Bílina nemohla dělat reálně svoji bytovou politiku,“ řekl šéf Pirátů.

Ministryně Mrázová ale papír zmuchlala a odhodila za sebe.

„Způsob, jakým vy to řešíte, a i to, jak teď se k tomu stavíte zmuchláním toho QR kódu, ukazuje, jak se vysmíváte všem lidem, kteří jsou reálně v bytové nouzi a potřebovali by pomoc od toho systému, který vy máte spravovat, kultivovat. A místo toho ho jenom zneužíváte,“ komentoval Hřib.

„Ministryně čerpala výhodu, která náležela někomu jinému,“ řekla spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská, která byla zvolena do Sněmovny také za Piráty.

„Už jsem se veřejně vyjádřila. Žádný dluh vůči městu nemám,“ ohradila se ve Sněmovně Mrázová. „Nešlo o sociální byt, neměl regulované nájemné. Pokud chcete Piráti bydlet levně, odstěhujte se do Bíliny,“ řekla ministryně pro místní rozvoj.

„Tomu divadélku divadélku chyběly už jen slzičky,“ glosoval její vystoupení Hřib.

Hřib dal Mrázové QR kód, aby doplatila miliony za byt. Ministryně ho zahodila

