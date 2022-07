Déšť hasičům v Hřensku nepomůže. Navíc zítra zesílí vítr, čeká ČHMÚ

„Dnes již pršet nebude, tedy déšť určitě hasičům nepomůže,“ sdělila Jana Ehertová z úseku prognózy Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. „Maximálně očekáváme srážky až zítra nad ránem, ale bude se jednat o místní přeháňky a nebudou nijak výrazné, tedy i pokud by zapršelo a trefilo by se to právě do oblasti Hřenska, tak by byly spíše slabšího charakteru,“ doplnila Ehertová.

Jak dlouho může dým „dusit“ zbytek ČR není jasné. Podle Ehertové je základní otázkou, jak rychle požár bude uhašen. Dokud přes Českou republiku nepřecházela studená fronta, kouř se držel nad místem vzniku, jelikož vítr byl slabý a proměnlivý.

Jakmile ale došlo k přechodu fronty, tak se rozfoukal vítr a navíc se změnil směr vanutí na severozápad. „To způsobilo ranní kouřmo, které se táhne až někam na Moravu,“ vysvětlila pracovnice ČHMÚ.

„Na teoretické rovině se tomuto říká dálkový transport, jde o šíření znečištění a taktéž častý mýtus, jelikož lidé si myslí, že musí dýchat něco, co vzniklo v blízkém okolí. Není to pravda. Nejlepším příkladem dálkového transportu je písek ze Sahary, na který jsme si v našich podmínkách již celkem zvyknuli,“ sdělil Jáchym Brzezina, vedoucí úseku kvality ovzduší ČHMÚ v Brně. Když si člověk prý uvědomí, že tento písek přichází až z Afriky, nepřekvapí ho již, že něco může přijít z Hřenska.

Směr foukání větru bude v následujících hodinách dle Ehertové stále stejný, sílit nebude. Naopak během večera a noci by měl vítr slábnout, bude mít rychlost zhruba 4 metry za sekundu. Během středečního odpoledne by ale dle předpovědi mohl opět nabrat severozápadní směr, tedy bude foukat opět jichovýchodně, jelikož směr větru se udává světovou stranou odkud vane, nikoliv kam, a mohl by mít podobnou rychlost jako dnes.

„Koncentrace zplodin klesají, takže by situace neměla již být tak kritická,“ uklidnila Ehertová s tím, že požár ale může opět zesílit. To potvrzuje i Brzezina. Podle něj značně přispělo k rozmělnění koncetrace škodlivých látek to, že zapršelo, třeba jako na jižní Moravě. Situace může být jiná například ve středních Čechách, kde tolik nezapršelo a mohou tak dle Brzeziny zde být ideální podmínky pro šíření.

„Většinou říkáme, že čím vyšší rychlost větru, tím lepší, protože se škodliviny rychleji rozptýlí a dostanou se dál od lidských sídel v epicentru požáru, ale v takovéto konkrétní situaci by bylo lepší, aby vůbec nefoukalo, aby to znečištění bylo koncentrované do jedné oblasti a aby se nešířilo,“ sdělil Brzezina pro portál iDNES.cz.

Extrémní koncetrace škodlivin ale Brzezina v Česku neočekává, maximálně jsou jimi postihnuti hasiči, kteří jsou ale vybaveni příslušnou technikou. V zimním období jsou hodnoty, které byly zaznamenány dnes, podle Brzeziny běžné, na léto je lze považovat za vyšší. „Pokud má někdo pocit, že něco cítí, tak ať nevětrá,“ uvedl s tím, že pozor by si měli dát zejména náchylní jedinci.