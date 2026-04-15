Středobodem Čechů je rodina. Hrdí jsou na historii, sport a zlaté české ručičky

Ivana Faryová
  16:56
Co je pro typického Čecha nejdůležitější? Za co se nejvíc stydí a čeho se bojí? Jsme opravdu tím nejateističtějším národem na planetě? Výzkum Češi 2026, který realizoval Solvo Institut na vzorku české populace, zmapoval hodnoty, postoje i obavy Čechů.

Pro více než 80 procent Čechů je nejdůležitější hodnotou rodina, kterou staví nad stát. Češi se zároveň jeví jako praktičtí a spíše uzavření lidé, kteří si své soukromí pečlivě střeží. Typický je pro ně také smysl pro humor, jenž jim pomáhá zvládat nejistoty, i nedůvěra k autoritám. V krizových situacích se ale projevují jako loajální a ochotní pomoci.

Ivana Tykač je zakladatelkou Institutu Solvo, který na začátku roku 2026 provedl unikátní průzkum o tom, jak se vnímají Češi. Do průzkumu se zapojilo přes tisíc respondentů.
Průzkum Institutu Solvo. Na fotografii Jakub Landovský, bývalý velvyslanec České republiky při NATO
Průzkum Institutu Solvo představily Anna Shavit a Jana Hamanová
Takto popisují „typického Čecha“ výsledky výzkumu Češi 2026 Solvo Institutu. Navazuje na předchozí studie zaměřené na jednotlivé skupiny obyvatel a snaží se zachytit obraz české společnosti jako celku.

„Už v minulosti jsme měli několik podrobných výzkumů, které vedly k tomu, proč se dnes věnujeme Česku. Byly o ženách, o mužích, o dětech, generaci Z. Měli jsme mnoho ohlasů a dodatečných otázek, takže nás zajímalo, jak všechny tyto kategorie vlastně fungují v rámci celé české společnosti,“ vysvětluje zakladatelka Solvo Institutu Ivana Tykač, proč vznikl výzkum Češi 2026.

Jací jsme, Češi? Česká identita v kvalitativním a kvantitativním výzkumu...

„Děláme to proto, že dnes je upřená pozornost na pozici Evropy nebo na dění v Zálivu, ale ať se bude dít cokoli, my zůstáváme v české kotlině a budeme se s tím muset poprat. Proto je důležité si říct, jací jsme, co chceme a co od sebe můžeme čekat,“ dodala s tím, že samotnou ji překvapilo, jak vysoce si Češi cení rodiny, když ji kladou na první místo. Následuje práce a kariéra a pak svoboda a koníčky.

Osmdesát procent dotázaných má představu, že stát má rodiny podporovat, ne je definovat. Přesně čtyři pětiny dotázaných odmítají, aby se stát do rodin vměšoval.

Jedním z témat, kterým se respondenti zabývali, byla národní hrdost. Téměř polovina lidí nesouhlasí s tím, že by byla přežitkem. „Ani ostatním není většinou lhostejná, jen to nedávají okázale najevo, případně jsou hrdí jen občas,“ říká socioložka Jana Hamanová. V první řadě jsme hrdí na historii a kulturu, následují sportovní úspěchy, šikovnost a zlaté české ručičky, ale také krajina, příčina a bezpečnost v zemi.

„Jsme především Češi, ale jsme rádi v Evropské unii.“ Taková je odpověď na téma Češi a evropanství. Pokud jde o migraci, názory jsou přesně rozpůlené. Zejména vzdělanější lidé si uvědomují, jak jsou migranti důležití pro českou ekonomiku. Čechům často vadí, že přistěhovalci nedodržují pravidla, naopak chtějí, aby tu pracovali a nezneužívali dávek a velmi oceňují snahu těch, kteří se snaží mluvit česky. Polovina Čechů má obavy z bezpečnostní hrozby a kriminality.

Jací jsme, Češi? Česká identita v kvalitativním a kvantitativním výzkumu...

Z islámu mají dvě pětiny lidí obavy nebo jsou vůči němu ostražití. Ostatní jsou shovívavější a jsou například zvědaví na cizí kulturu. Jako soused jim nevadí Slovák, Američan nebo Němec, nejčastěji za něj nechtějí Afghánce, Araba a nově Rusa.

Přísnou optikou čísel by se mohli Češi jevit jako ateisti – jen tři z deseti praktikují víru. Ateistů z přesvědčení je však jen jedna třetina respondentů. Všichni ostatní v něco věří, pouze nejsou organizovaní v církvi. Církvi respondenti přisuzují špatnou pověst, touhu po majetku, agresivní prosazování víry a snahu příliš lidem mluvit do života. Téměř tři čtvrtiny lidí považují téma víry za velmi intimní věc, se kterou se nesvěřují.

A za co se typický Čech stydí? Nejvíc za politiky. Za jejich chování, vyjadřování, celkovou úroveň chování. Následuje závist, agresivita a arogance, lhostejnost a nedodržování pravidel.

Jací jsme, Češi? Česká identita v kvalitativním a kvantitativním výzkumu...

Autorky výzkumu Anna Shavit a Jana Hamová shrnuly výsledky průzkumu do Desatera pro Česko, kde vyzdvihují zejména hrdost na naši zemi, její historii, kulturu a přírodu, ochotu lidí pomáhat a vysoké hodnocení rodiny.

Průzkum ukázal, že Češi jsou velmi orientovaní na práci, nejsou ochotni se organizovat v církvi, vadí jim lhostejnost a bezohlednost. Rádi cestují a rádi se vracejí domů, oceňují úspěchy Čechů v zahraničí. Mohli by se však obecně více chválit a méně se kritizovat a shazovat. Češi milují svůj jazyk a cení si cizinců, kteří se snaží ho používat.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Rekordní nálezné. Kraj vyplatí turistům miliony za poklad od Zvičiny

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Rekordní odměnu dostane dvojice turistů za nález zlatého pokladu u Zvičiny na Trutnovsku. Půjde o dosud nejvyšší vyplacenou sumu v Česku a současně o mnohonásobek běžných odměn. Obvykle se počítají v...

Poslanci schválili významný Den české vlajky 30. března, který navrhl Babiš

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci schválili, že 30. březen bude nově významným Dnem české vlajky. Prosadil to premiér a předseda ANO Andrej Babiš, jehož návrh vrátil poslancům Senát. Datum zvolil Babiš v souvislosti s tím,...

15. dubna 2026  5:53,  aktualizováno 

Hrozí autocenzura, odnést to může i Stardance. Expertka o Klempířově návrhu

Premium
Socioložka médií Marína Urbániková a ministr kultury otto Klempíř (Motoristé)

Zrušení koncesionářských poplatků může znamenat konec populárních pořadů, ale i větší strach z reakce politiků na kritické zpravodajství, analyzuje v rozhovoru pro iDNES.cz odbornice na média Marína...

15. dubna 2026

Tramvaj v pražských Dejvicích srazila desetiletou dívku

ilustrační snímek

V pražských Dejvicích se srazila tramvaj s přibližně desetiletou dívkou. Provoz tramvají byl mezi Hradčanskou a Vítězným náměstím zhruba na půl hodiny zastaven a některé spoje nabíraly zpoždění....

15. dubna 2026  17:52

Náprava si vyžádá čas, uznal kritizovaný raper Ye. Odložil koncert ve Francii

Kanye West na setkání s Donaldem Trumpem v Oválné pracovně Bílého domu...

Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, odkládá koncert ve francouzském Marseille v době, kdy čelí kritice za dřívější oslavování nacismu a antisemitské výroky. Osmačtyřicetiletý hudebník,...

15. dubna 2026  17:40

ODS vyzvala Babišovu vládu, aby řekla, na kolik dnů má Česko ropu a plyn

Předseda ODS Martin Kupka a stínový ministr financí Jan Skopeček

Opoziční ODS vyzvala vládu, aby jasně řekla, jaké má Česká republika zásoby klíčových surovin. „Vyzýváme vládu, aby českou veřejnost seznámila s tím, na kolik dnů má Česká republika zajištěné zásoby...

15. dubna 2026  13:34,  aktualizováno  17:30

Neurologických pacientů rychle přibývá. Včasné zahájení léčby je klíčové

Snímek mozku pacienta s cévní mozkovou mrtvicí

Migréna, tenzní bolesti hlavy, mrtvice nebo Alzheimerova choroba patří mezi neurologická onemocnění, která se můžou týkat každého – jsou totiž druhou nejčastější příčinou úmrtí. Nejde přitom jen o...

15. dubna 2026  17:24

Z nádraží ujel pracovní vlak bez obsluhy. Poškodil výhybku, zastavil po mnoha kilometrech

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil...

Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po jedenácti...

15. dubna 2026  12:35,  aktualizováno  17:23

Policie odložila prověřování ČAK v kauze obří zpronevěry advokátky Sukové

Obžalovaná bývalá advokátka Hana Suková (vpravo) a její spoluobžalovaná dcera...

Policie odložila prověřování České advokátní komory (ČAK) související s případem advokátky Hany Sukové. kterou viní ze zpronevěry peněz svých klientů. Komora ani žádný z jejích představitelů však...

15. dubna 2026  17:21

Budějovice vypověděly Dynamu smlouvu ze stadionu, majitelka hledá oporu na severu

Útočník Táborska Lukáš Matějka během zápasu s Českými Budějovicemi

Radní Českých Budějovic na středečním mimořádném zasedání potvrdili výpověď fotbalovému klubu na využívání stadionu. Pro zahraniční vedení Dynama to znamená kritický problém. Dohoda s majitelkou...

15. dubna 2026  9:10,  aktualizováno  17:10

Druhá střelba za týden. Bývalý student zabil na škole v Turecku devět lidí

Turecká záchranka a policie zasahují ve městě Onikişibat. Na tamní základní...

Při střelbě na základní škole na jihu Turecka ve středu zemřelo osm dětí a jeden dospělý, informoval ministr vnitra Mustafa Çiftçi. Dalších třináct lidí podle něj utrpělo zranění. Úřady dříve...

15. dubna 2026  14:43,  aktualizováno  17:09

ČT a ČRo v číslech: kolik stojí výroba pořadů, kolik padne na mzdy

Hynek Chudárek na mimořádném jednání Rady České televize ohledně plánovaných...

Česká televize i Český rozhlas čeká zásadní změna financování. Od příštího roku začnou být instituce financovány ze státního rozpočtu. Na rok 2027 například televize dostane 5,74 miliardy korun, což...

15. dubna 2026  17:04

Středobodem Čechů je rodina. Hrdí jsou na historii, sport a zlaté české ručičky

Ivana Tykač je zakladatelkou Institutu Solvo, který na začátku roku 2026...

Co je pro typického Čecha nejdůležitější? Za co se nejvíc stydí a čeho se bojí? Jsme opravdu tím nejateističtějším národem na planetě? Výzkum Češi 2026, který realizoval Solvo Institut na vzorku...

15. dubna 2026  16:56

