Třeba město Louny na nájmech za loňský rok utržilo přes 107 tisíc korun. Bezmála 940 tisíc korun ale muselo zaplatit za údržbu hřbitovů. Z pěti veřejných pohřebišť s téměř sedmi tisíci hrobovými místy, které spravuje, je skoro třetina neuhrazených. Část z nich propadla městu, protože se o ně nikdo ve stanovené lhůtě nepřihlásil.
Problematická je u hrobů smlouva „navždy“, které většinou vznikly krátce po založení hřbitova. Jejich nájemci tehdy uzavřeli za jednorázový poplatek smlouvu „po dobu existence hřbitova“. Město je tak nemůže zrušit.