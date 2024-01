Hranice nemůžeme otevřít, dokud je státy V4 mají zavřené, řekl Rakušan

„Budu první, kdo bude hlasitě křičet, abychom kontroly zrušili. Samozřejmě se objevují i hlasy policistů a lidí z terénu, kteří se ptají, proč tu jsou, když vytíženost není tak velká. Tuto samou otázku mám na svého polského a rakouského kolegu,“ řekl iDNES.cz ministr vnitra Vít Rakušan.

Od začátku kontrol na hranici se Slovenskem, tedy 4. října, policisté zkontrolovali 770 tisíc lidí. Mezi nimi odhalili 1 185 nelegálních migrantů, nejčastěji z blízkého východu, především ze Sýrie, a 58 převaděčů. „Nyní se počty zachycených nelegálních migrantů na našem území pohybují v řádu jednotek týdně,“ podotkl mluvčí policejního prezidia Josef Urban.

Kontroly na hranicích nehradí ministerstvo vnitra ze svého rozpočtu. Prostředky jdou ze státních rezerv, konkrétně ze všeobecné pokladní správy. Podle Rakušana jsou opatření nákladná, na období od začátku ledna do 2. února bylo vyhrazeno 33 milionů korun.

Zatím není jasné, do kdy budou kontroly na hranicích trvat. Rakušan ale podotkl, že momentálně je Česko zrušit nemůže. Pokud by to totiž udělalo, převaděčské gangy a trasy by se koncentrovaly právě sem. Stejně tak je nevyjasněná reakce Německa v případě, že by plošně kontroly na hranicích zrušily všechny státy, tedy Česko, Rakousko, Polsko a Slovensko.

„Německo by v té chvíli mělo strach z toho, že ty proudy z východu se zase zesílí. Potenciálně by tady hrozilo, že se naopak zpřísní z té německé strany opatření na německo-české hranici,“ přiblížil ministr vnitra.

Rakušan chce jednat s ostatními ministry

I proto Rakušan svolal loni v listopadu schůzku ministrů vnitra států Visegrádské skupiny do maďarského Szegedu, kde jednali právě o nelegální migraci. Tam byla domluveno další online jednání na leden, kdy by se právě o délce trvání kontrol hovořilo. Podle ministra vnitra ale jeho kolegové respektovali, že kvůli prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy má jiné povinnosti. Další termín setkání zatím v plánu není.

Urban uvedl, že je na hranicích nasazeno zhruba 176 policistů. „Tento počet se může samozřejmě flexibilně měnit v závislosti na aktuálním vyhodnocení situace. Obecně se dá říci, že policisté slouží v rámci řádné pracovní doby. V odůvodněných případech je samozřejmě využívána i možnost přesčasů,“ sdělil Urban.

Za minulý rok bylo zadrženo celkem 4 742 uprchlíků a 388 převaděčů. Jedná se o malé číslo oproti roku 2022, kdy policisté odhalili téměř 22 tisíc migrantů. Převaděčů bylo ale zadrženo méně, do vazby jich putovalo 248.