Velikonoce otevírají brány hradů a zámků. Ukážou fíkovnu nebo lékárnu

Kam byste návštěvníky letos pozvala?

Do Lysic, kousek od Blanska. Lidé tam zatím moc nejezdí, přitom je to krásný zámek s úžasnými příběhy. Po dvouleté obnově se pro veřejnost otevírá zámecká zahrada, byla navrácena do podoby z konce 19. století. Návštěvníci se mohou podívají i do unikátní historické fíkovny s pojezdnou střechou. Už tam opět rostou fíky.

Neotevírají jen hrady a zámky Nejenom tisíce rozkvetlých rostlin jsou důvodem k návštěvě pražského Průhonického parku. Pro veřejnost budou poprvé otevřeny zrenovované drobné stavby s novými expozicemi – Rybárna, Česká chaloupka i Wachhaus.

Nová expozice v klášteře Plasy představí čerstvě restaurovaný automobil Tatra 77a ze sbírky Národního technického muzea i vývoj a historii vozů Tatra 77 a 77a v souvislostech.

O Velikonocích otevírají i všechny zpřístupněné jeskyně. V Koněpruských jeskyních u Berouna v Českém krasu uvítá návštěvníky nový Dům přírody Českého krasu. Nabídne interaktivní expozici o přírodě a historii zdejší chráněné krajinné oblasti i řadu programů a výstav.

Proč šlechta pěstovala fíky?

Aby obohatila svůj jídelníček, pěstování exotického ovoce bylo běžné. Košík fíků ale byl také zajímavý dar pro přátele. Známé fíkovny jsou v Postupimi u Berlína nebo ve Versailles u Paříže.

Lysice ale nejsou jediné místo, kde otevíráte něco nového.

Dokončili jsme řadu obnov. Už loni na konci sezony jsme otevřeli obnovenou část zámku v Telči, zpřístupnili jsme tam netradičně i zámecký depozitář.

Kousek od Telče je skoro neznámý zámek Uherčice, i tam je něco nového?

Nový návštěvnický okruh představí od konce dubna obnovené zámecké interiéry prvního patra východního křídla.

Ale je toho letos mnohem víc, obnovenou barokní lékárnu včetně dobových herbářů a původního vybavení, například lisu na rostliny nebo laboratorních vah a dalších zajímavostí, si budou moci od začátku letošní sezony prohlédnout návštěvníci v klášteře Zlatá koruna na jihu Čech.

Velikonoční prohlídky nabídnou ale i netradiční zážitky, prý dokonce i chutě.

Na Žlebech budeme v historické kuchyni péct jidášky a návštěvníci je budou moci i ochutnat, v Jindřichově Hradci se tradičně na různé svátky vaří typická jídla a v černé kuchyni se bude na Velikonoce vařit a podávat sladká kaše. Návštěvníci se ale mohou na hradech a zámcích těšit i na jarní výzdobu nebo na různé jarní jarmarky.

Pokračuje i seriál o šlechtických rodech, komu se budete věnovat letos?

Máme za sebou už třináct ročníků, letošní rok bude věnovaný Habsburkům. Po Rožmbercích, Pernštejnech nebo Valdštejnech se snažíme přiblížit císařský rod. Zakořenila tady řada jeho příslušníků, měla tady domov, vybudovala si sídla, žila tu dlouhodobě.

Letos si připomínáme sto desáté výročí sarajevského atentátu, takže připomeneme na Konopišti Františka Ferdinanda d´Este. Ten svou stopu zanechal i v Zákupech, kde se v zámecké kapli oženil se Žofií Chotkovou. V Čechách žil i poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý, s ním je kromě Zákup spojený i zámek Ploskovice. Tam se v létě otevře obnovený prohlídkový okruh. Interiéry zámku vrátí do doby, kdy zde císař žil.

Najdeme stopy Habsburků i na Moravě?

Sestra Františka Ferdinanda d´Este Alžběta Amálie se provdala za jednoho z Lichtenštejnů a žila s ním na zámku ve Velkých Losinách. Zpřístupníme tam její apartmán. Na hradě Bouzově doplní apartmán arcivévody Evžena jeho osobní předměty a fotografie s vazbou na habsburskou rodinu.

Letos dostanete méně peněz, budete šetřit, poznají to nějak návštěvníci?

Byli jsme nuceni zvýšit vstupné, v průměru na všech památkách to ale dělá jen 6 %, ale pravda je, že někde se nezvyšuje vůbec. Většinou je to asi o 20 Kč na základním vstupném a nejvíc zvedáme na nejnavštěvovanějších objekty, to znamená na památkách UNESCO, tam se dostáváme u základního vstupného na 300 Kč, zvedáme cenu až o 60 Kč a u některých významných národních kulturních památek, jako je Karlštejn a Hluboká, o 40 Kč.

Ale pořád si myslím že je to únosné a pořád držíme systém slev pro rodiny, studenty, seniory.