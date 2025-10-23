Návštěvníků hradů a zámků přibylo. Pomohli Zrádci i hra Kingdom Come

  10:30
Památky zůstanou otevřené až do 3. listopadu. Většímu počtu návštěvníků někde pomohla rekonstrukce památky, jinde zase fanoušci počítačové hry. Stovku památek ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) do konce letošního září navštívilo celkem 3,8 milionu turistů. To je o 7 % více než za prvních devět měsíců loňského roku.
Vystavěné ve 14. století, usazené na čedičových vyvřelinách skalních věžích s...

Vystavěné ve 14. století, usazené na čedičových vyvřelinách skalních věžích s názvy Baba a Panna. Po vydání nového dílu počítačové hry Kingdom Come se tu vyzná půlka světa, a hledá pana z Bergova. Trosky jsou nyní symbolem regionu snad ještě víc, než byly ve středověku. | foto: Zdeněk Fiedler CC-BY-SACreative Commons

Trosky se o víkendu proměnily v dějiště hry Kingdom Come: Deliverance II. (19....
Trosky se o víkendu proměnily v dějiště hry Kingdom Come: Deliverance II. (19....
Kastelánka hradu Trosky Pavlína Suchomelová. (19. 7. 2025)
Hospodářský dvůr v Zákupech, jehož obnova přišla na 374 milionů korun
Nejnavštěvovanějším objektem NPÚ byl s 295 tisíci návštěvníky státní zámek Lednice. Následují tradičně státní hrad a zámek Český Krumlov, státní zámek Hluboká, státní hrad Karlštejn a letos také státní hrad Trosky.

A právě Trosky patří mezi letošní „skokany“. Ikonickou zříceninu navštívilo o třetinu více lidí než loni. „Zvýšenou návštěvnost státního hradu Trosky ovlivnil fenomén počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II, která na památku přivedla větší množství mladých turistů,“ vysvětluje generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Po stopách Jindřicha ze Skalice. Jak hra Kingdom Come zvedla popularitu památek

V první desítce nejnavštěvovanější památek je i další objekt, který se často objevuje v poslední době na televizní obrazovce, hrad Křivoklát. Projít si středověké komnaty, ve který se natáčí reality show Zrádci, přišlo o čtvrtinu více návštěvníků než loni.

Habsburské Zákupy jsou po náročné obnově

Největší meziroční nárůst, a to o 93 %, zaznamenal severočeský zámek Zákupy, do roku 1918 příležitostné sídlo císařské rodiny. Na jaře se po náročné obnově otevřela nejcennější část císařského hospodářského dvora – jeho jižní křídlo s barokní konírnou. Národní památkový ústav plánuje pokračovat v záchraně této jedinečné stavby; v současnosti připravuje investiční záměr na rekonstrukci západního křídla.

Ovoce, labská voda i tvarůžky. Navštivte pět výjimečných českých minipivovarů

Pro sezonu 2026 se plánuje dílčí úprava vstupného – od 1. února dojde na vybraných základních okruzích ke zvýšení ceny vstupenky pro dospělé o 20 korun, v ojedinělých případech o 40 korun. Změna se dotkne necelých dvou třetin ze 128 základních prohlídkových okruhů. Důvodem je dlouhodobý růst nákladů na provoz památek, zejména na jejich opravy, údržbu a ochranu. V platnosti zůstanou všechny dosavadní slevy na vstupné.

Sezona nekončí. Otevřeno bude i o adventu

„Návštěvnická sezona na hradech a zámcích potrvá až do neděle 2. listopadu. Je prodloužena přes podzimní prázdniny a také o následující dva dny, kdy řada škol vyhlásila ředitelské volno,“ vysvětluje ředitelka. Od 3. listopadu zůstanou otevřené pouze památky s celoročním provozem a vybrané objekty s mimořádným podzimním či adventním programem.

Jejich nabídku doplní podzimní strašidelné i pohádkové prohlídky. Od poloviny listopadu budou některé objekty hostit vánoční jarmarky a trhy. Od 30. listopadu začne advent i na dalších památkách – představí vánoční zvyky a tradice a nabídne speciální prohlídky vánočně vyzdobenými interiéry, výstavy, workshopy, betlémy i hudební vystoupení.

