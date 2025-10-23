Návštěvníků hradů a zámků přibylo. Pomohli Zrádci i hra Kingdom Come

Nejnavštěvovanějším objektem NPÚ byl s 295 tisíci návštěvníky státní zámek Lednice. Následují tradičně státní hrad a zámek Český Krumlov, státní zámek Hluboká, státní hrad Karlštejn a letos také státní hrad Trosky.
A právě Trosky patří mezi letošní „skokany“. Ikonickou zříceninu navštívilo o třetinu více lidí než loni. „Zvýšenou návštěvnost státního hradu Trosky ovlivnil fenomén počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II, která na památku přivedla větší množství mladých turistů,“ vysvětluje generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.
|
Po stopách Jindřicha ze Skalice. Jak hra Kingdom Come zvedla popularitu památek
V první desítce nejnavštěvovanější památek je i další objekt, který se často objevuje v poslední době na televizní obrazovce, hrad Křivoklát. Projít si středověké komnaty, ve který se natáčí reality show Zrádci, přišlo o čtvrtinu více návštěvníků než loni.
Habsburské Zákupy jsou po náročné obnově
Největší meziroční nárůst, a to o 93 %, zaznamenal severočeský zámek Zákupy, do roku 1918 příležitostné sídlo císařské rodiny. Na jaře se po náročné obnově otevřela nejcennější část císařského hospodářského dvora – jeho jižní křídlo s barokní konírnou. Národní památkový ústav plánuje pokračovat v záchraně této jedinečné stavby; v současnosti připravuje investiční záměr na rekonstrukci západního křídla.
|
Ovoce, labská voda i tvarůžky. Navštivte pět výjimečných českých minipivovarů
Pro sezonu 2026 se plánuje dílčí úprava vstupného – od 1. února dojde na vybraných základních okruzích ke zvýšení ceny vstupenky pro dospělé o 20 korun, v ojedinělých případech o 40 korun. Změna se dotkne necelých dvou třetin ze 128 základních prohlídkových okruhů. Důvodem je dlouhodobý růst nákladů na provoz památek, zejména na jejich opravy, údržbu a ochranu. V platnosti zůstanou všechny dosavadní slevy na vstupné.
Sezona nekončí. Otevřeno bude i o adventu
„Návštěvnická sezona na hradech a zámcích potrvá až do neděle 2. listopadu. Je prodloužena přes podzimní prázdniny a také o následující dva dny, kdy řada škol vyhlásila ředitelské volno,“ vysvětluje ředitelka. Od 3. listopadu zůstanou otevřené pouze památky s celoročním provozem a vybrané objekty s mimořádným podzimním či adventním programem.
Jejich nabídku doplní podzimní strašidelné i pohádkové prohlídky. Od poloviny listopadu budou některé objekty hostit vánoční jarmarky a trhy. Od 30. listopadu začne advent i na dalších památkách – představí vánoční zvyky a tradice a nabídne speciální prohlídky vánočně vyzdobenými interiéry, výstavy, workshopy, betlémy i hudební vystoupení.