Vzít diplomatický pas kancléři Mynářovi? Někdo by musel dát podnět, říká MZV

Hradní kancléř Vratislav Mynář letěl minulou středu do katarského Dauhá. O jeho programu přitom předem nevědělo ministerstvo zahraničí ani vláda, která je za zahraniční politiku země odpovědná. To, že by Mynář kvůli neohlášené cestě přišel o diplomatický pas však nyní nehrozí. „Musel by vzejít nějaký podnět, abychom se tím mohli zabývat,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do.