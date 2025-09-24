Mynář žádá odškodné za trestní stíhání kvůli podezření z neoprávněného čerpání evropské dotace. V případu byl letos pravomocně osvobozen. Informaci přinesl server Seznam Zprávy.
„Žádost dorazila na začátku tohoto měsíce, požadovaná částka činí přibližně 1,9 milionu korun. O žádosti zatím nebylo rozhodnuto,“ uvedl pro Seznam Michal Pleskot z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti. Samotný Mynář ani jeho právní zástupce se k věci dosud nevyjádřili.
Policie a státní zástupci vinili Mynáře, že jako jednatel firmy Clever Management v žádosti o téměř šestimilionovou dotaci zatajil, že stejný objekt již dříve získal podporu od ministerstva školství. Peníze ze schválené dotace měly sloužit k výstavbě penzionu v Osvětimanech.
Soud zjistil pochybení, exkancléře Mynáře však žaloby za dotační podvod zprostil
Zlínská pobočka Krajského soudu v Brně však dospěla k závěru, že Mynář žádné podstatné informace nezamlčel a že firma s původním projektem nesouvisela. Státní zástupce se proti rozsudku neodvolal a případ tím skončil. Za dotační podvod a poškozování zájmů EU přitom bývalému kancléři hrozilo až osm let vězení.