Lidé kvůli demonstraci zahltili metro, soupravy ve stanici nezastavovaly

  15:19
Protivládní demonstrace zahltila veřejnou dopravu v okolí Letné. Dopravní podnik na krátkou dobu omezil přístup do stanice metra Hradčanská.
Stanice metra Vltavská je v důsledku demonstrace na Letné přehlcená lidmi (21. března 2026) | foto: Jana S., čtenářka iDNES.cz

Soupravy metra stanicí Hradčanská těsně před 15. hodinou, tedy časem startu demonstrace na Letné, asi dvacet minut pouze projížděly.

„Z důvodu zahlcení stanice metra některé vlaky stanice Hradčanská projíždějí a odbavují cestující až v následujících stanicích,“ napsal dopravní podnik na síti X. Problémem byly zaplněné eskalátory ve stanici.

Už za dvacet minut opatření zrušil. Nárazově byla „ucpaná“ také stanice metra Vltavská, odkud také lidé směrem na Strossmayerovo náměstí mířili na Letnou.

Demonstranti si na Letenskou pláň přinesli různé transparenty s texty proti současné vládě premiéra Andreje Babiše. (21. března 2026)
Demonstranti si na Letenskou pláň přinesli různé transparenty s texty proti současné vládě. (21. března 2026)
Demonstrace na pražské Letenské pláni s podtitulkem „Nenecháme si ukrást budoucnost“, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. (21. března 2026)
Na demonstraci přichází i celé rodiny s dětmi. (21. března 2026)
Na Letnou podle odhadů pořadatelů zamířilo přes 150 tisíc lidí. Dopravní podnik posílil v sobotu dopravu, přes Letnou jezdí speciální tramvajová linka číslo 36.

ONLINE: Vítěz voleb je jasný, politiku však určují extremisté, řekl na Letné Trojan

Účastníkům pořadatelé doporučili přijít dříve, vybavit se teplým oblečením, pohodlnou obuví, pitím a případně i deštníkem. První účastníci demonstrace se na Letné scházeli už kolem poledne.

Stanice metra Vltavská je v důsledku demonstrace na Letné přehlcená lidmi (21. března 2026)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží

Donald Trump (17. března 2026)

Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...

ONLINE: Vítěz voleb je jasný, politiku však určují extremisté, řekl na Letné Trojan

Přímý přenos
Demonstrace na pražské Letenské pláni s podtitulkem „Nenecháme si ukrást...

Na pražské Letenské pláni se koná protivládní demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů dorazilo krátce před třetí hodinou přibližně 150 tisíc lidí. Herec Ivan Trojan ve...

21. března 2026,  aktualizováno  15:43

Konec dřevěných bud i jedna velká událost. Zjistěte, jak se mění Pražský hrad

Největší událostí na Hradě bude letos otevření dlouho nepřístupné Hartigovské...

Návštěvnická sezona na Pražském hradě nikdy nekončí, přesto je pro návštěvníky na jaře přichystána řada novinek. Od těch malých, v podobě nových laviček v zahradách či košů, až po velké, jako je...

Policie dál prohledává komplex v Pardubicích, zbrojaři posilují ostrahu

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

Policisté a hasiči prohledávají průmyslový komplex v Pardubicích, kde v pátek vypukl požár, ke kterému se přihlásila záhadná skupina The Earthquake Faction. Kvůli náročným podmínkám bude ohledání...

21. března 2026  12:07,  aktualizováno  15:15

USA a Izrael udeřily na jaderný areál v Natanzu, tvrdí Írán. Radiace neuniká

Opevňování jaderného areálu v íránském Natanzu na snímku z 10. února 2026

USA a Izrael v sobotu ráno vojensky zasáhly zařízení na obohacování uranu v Natanzu, tvrdí to íránská polostátní agentura Tasnim. K úniku radioaktivity nedošlo a obyvatelé v okolí zařízení nejsou...

21. března 2026  10:35,  aktualizováno  14:42

První eskalátor u nás před 100 lety vozil hlavně fotbalové fandy. Byl ale poruchový

Eskalátor na Letnou vedl od roku 1926.

Před 100 lety začal jezdit první eskalátor v českých zemí. Byl dřevěný a vozil lidi na Letnou. Bylo to spíš takové kryté pohyblivé schodiště s dřevěnými. Vyrostlo na trase zrušené pozemní lanovky,...

21. března 2026  14:05

Česko chce chránit Hormuzský průliv, přidaly se i další evropské země

Sledujeme online
Íránský ostrov Charg v Hormuzském průlivu se stal terčem útoku Američanů. (9....

Čtrnáct států včetně České republiky se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Země v...

21. března 2026  7:01,  aktualizováno  13:55

Právníci, lékaři... Civilisty v Sarajevu stříleli hlavně Italové, za „safari“ platili miliony

Bosňané se během mírové demonstrace v Sarajevu kryjí před střelbou...

Mezi západními boháči, kteří podle některých zdrojů štědře platili za možnost zastřílet si na civilisty během obléhání Sarajeva na začátku 90. let minulého století, podle vyšetřování italského...

21. března 2026  13:41

Zemřel Nicholas Brendon z kultovního seriálu Buffy, přemožitelka upírů

Clare Kramerová a Nicholas Brendon na festivalu Wizard World Big Apple Comic...

Ve věku 54 let zemřel americký herec Nicholas Brendon známý díky hlavní roli v kultovním televizním seriálu Buffy, přemožitelka upírů. Potvrdila to rodina herce, která dodala, že zemřel ve spánku...

21. března 2026  11:57

Klidný mozek. Kdo je muž, který navrhuje Trumpovi, jak postupovat v Íránu

Americký ministr obrany Pete Hegseth a admirál Brad Cooper pořádají tiskovou...

Když se v létě 2024 Rudé moře stalo jednou z nejnebezpečnějších námořních tras světa, viceadmirál Brad Cooper se rozhodl situaci poznat přímo na místě. Dnes už jako jeden z velitelů americké armády...

21. března 2026  11:50

Lidé museli utéct z Ikey na Černém Mostě, dělníci omylem spustili požární hlásič

K obchodnímu domu Ikea v Praze na Černém Mostě vyjížděli hasiči kvůli spuštění...

K obchodnímu domu Ikea u nákupního centra Černý Most vyjížděli v sobotu dopoledne hasiči. Podle mluvčího pražské jednotky Miroslava Řezáče tam někdo omylem spustil při stavebních pracích čidlo u...

21. března 2026  10:24,  aktualizováno  10:59

Musk podvedl investory Twitteru před jeho odkupem, rozhodl americký soud

Americký podnikatel Elon Musk (30. listopadu 2022)

Miliardář Elon Musk podvedl investory společnosti Twitter. Sociální síť hanil, aby ji mohl koupit za nižší cenu, než byla jeho původní nabídka za 44 miliard dolarů (931 miliard Kč), rozhodl v pátek...

21. března 2026  10:16

