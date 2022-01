Nikdo nepovolaný zprávu o Vrběticích nečetl, tvrdí Hrad. Dorazila v nepořádku

S tajnou zprávou o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích se neseznámil nikdo nepovolaný a ochrana utajovaných informací nebyla ohrožena. V prohlášení to uvedla Kancelář prezidenta republiky. Dokument podle ní od Bezpečnostní informační služby dorazil v rozporu s platnou legislativou a v hrubém nepořádku. To ale odmítla Bezpečnostní informační služba.