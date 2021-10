Policie prověří události okolo Zemanova zdraví, zajímá ji pravost podpisu

Samotná policie ohlásila začátek vyšetřování neurčitě ve zprávě na sociální síti Twitter. Podnětem pro ni byly informace zveřejněné v pondělí na tiskové konferenci Senátu.

Policie ČR @PolicieCZ S ohledem na nové informace, zveřejněné na tiskové konferenci @SenatCZ, zahájí Policie ČR prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice. Další informace nyní není možné sdělit, děkujeme za pochopení. #policiepp oblíbit odpovědět

„Je potřeba zkoumat rozhodnutí z posledních dnů poté, co vyšlo najevo, že minimálně od minulé středy je prezident ve stavu, kdy není schopen vykonávat svůj úřad. Vyšetřování lze zahájit na základě veřejně dostupných informací o stavu prezidenta z moci úřední,“ řekl MF DNES zdroj z policie.



Přesně před týdnem Miloš Zeman ustanovil předsedou brněnského krajského soudu Milana Čečotku, kterému hradní kancléř Vratislav Mynář předal předal jmenovací dekret. A to v době, kdy prezident byl už v nemocnici a se soudcem se tak osobně potkat nemohl.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček následně oznámil, že jmenovací dekret podepsal Miloš Zeman ještě v Lánech těsně před svou hospitalizací v Ústřední vojenské nemocnici.

Radek Vondráček ukazuje rozhodnutí, kterým prezident Zeman svolal novou Sněmovnu.

To je právě jedno z rozhodnutí, které teď bude policisty zajímat. Konkrétně to, zda byl podle lékařů prezident v tu chvíli ve stavu, že věděl, co dělá a podepisuje a zda jej například někdo neovlivňoval.

Ředitel nemocnice Miroslav Zavoral totiž ve středu předal kancléři prezidenta písemný dokument, ve kterém mu sděloval, že prezident Miloš Zeman není schopen kvůli své nemoci vykonávat svůj úřad. Kancléř Vratislav Mynář přesto druhý den odpoledne přivedl do nemocnice předsedu Sněmovny Radka Vondráčka, kterému měl prezident podepsat svolání Sněmovny.



Právě kvůli tomu už několik lidí podalo trestní oznámení - podpis na listině je mírně odlišný veřejně známých podpisů prezidenta. Vondráček od počátku tvrdí, že na nemocničním pokoji vznikla i fotografie, jak Miloš Zeman dokument podepisuje. Pořídit ji měl šéf protokolu prezidenta Vladimír Kruliš. Fotografii dosud nikdo neukázal.

Právě tento akt už zkoumají kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, jak potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej.