Donedávna se tam školili a rekreovali pošťáci. Nepotřebný areál zámku v sousedství oblíbeného hradu pak sloužil jako ubytovna pro ukrajinské uprchlíky. Horní zámek a Dolní hrad v Rožmberku nad Vltavou tvořily podle památkářů po více než 700 let jeden logický, vzájemně provázaný funkční celek.

„K jeho rozdělení došlo v politicky i společensky mimořádně složité době po druhé světové válce,“ popisuje mluvčí NPÚ Blanka Černá. Teď by měl mít opět jednoho majitele a otevřít se návštěvníkům.

Památkáři už v minulosti několik objektů podobným způsobem od státu převzali, třeba pražskou Invalidovnu nebo zámek v Janovicích u Rýmařova na úpatí Jeseníků, který letos poprvé otevřou návštěvníkům.

Z hraběcí chaty byla ubytovna pro pošťáky

Ikonický areál hradu a zámku na ostrohu nad řekou Vltavou v Rožmberku patří k nejznámějším českým památkám. Původně se jednalo o dvě samostatná sídla členů slavného rodu červené růže – Rožmberků. Po nich získal v 19. století zámek francouzský rod Buqoyů. Ten nechal v polovině 19. století Dolní hrad novogoticky přestavět a vzniklo v něm rodové muzeum.

Výrazně rozšířil také budovu Horního zámku, který sloužil jako hospodářské zázemí areálu. K těm nechal přistavět takzvanou „cottage“, tedy hraběcí chatu vybavenou vším komfortem druhé poloviny 19. století. Tak areál fungoval až do roku 1945. Pak ale byl rozdělen.

Dolní hrad byl zpřístupněn veřejnosti, zbytek areálu získala pošta, která zde vybudovala rekreační zařízení. „Následkem čehož byl Horní zámek po dobu téměř 80 let nevhodně využíván a jeho stav se postupně zhoršoval,“ popisuje Černá.

Jako příklad toho, že se pošťáci o svou část areálu moc nestarali, může posloužit věž Jakobínka, nacházející se v centru Horního zámku. „Národní památkový ústav ji získal v roce 2012, zachránil ji před zřícením a obnovil,“ popisuje mluvčí.

Plány památkářů

Do prostor Horního zámku bude po obnově kompletně přesunuto návštěvnické zázemí – tedy pokladna, informační centrum, prodejna suvenýrů a návštěvnické zázemí včetně toalet a kavárny.

„V sálech Horního zámku by měla vzniknout moderně koncipovaná multimediální expozice, která vychází z názvu místa Rožmberk nad Vltavou a jeho génia loci, prezentující fenomén řeky Vltavy jako národního symbolu a kulturní cesty,“ popisuje Černá.

Návštěvníkům bude sloužit také přilehlá zahrada a do venkovních prostor bude umístěna kopie středověkého otočného jeřábu, s jehož pomocí se opravovala věž Jakobínka. Ten bude využíván k výuce. V prostorách někdejší hospodářské části Horního zámku bude vybudováno provozně–technické zázemí celého areálu, do kterého se přestěhují kanceláře, dílny a sklady. To umožní otevřít celý Dolní hrad návštěvníkům, bude vyhrazen pouze pro prohlídkové okruhy.