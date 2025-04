Hlavní sezona začíná. Šéfka památkářů radí, kam vyrazit na hrady a zámky

Loni byl skokanem roku v návštěvnosti zámek Lysice na jihu Moravy, máte tip, co by mohlo návštěvníky lákat letos?

Letos pro veřejnost otevřeme unikátní hospodářský dvůr v areálu zámku v Zákupech a předpokládám, že přiláká velké množství návštěvníků. Lysice byly výjimečné v tom, že se jednalo o zcela mimořádnou obnovu zahrady se zásobním zahradnictvím, pěstebním skleníkem a historickou fíkovnou. Zahradu můžete navštívit třikrát za rok a v každém ročním období bude jiná. Není to ale naše jediná novinka, kromě Zákup otevíráme v létě Galerii Jana Zrzavého v Telči, nebo další obnovenou část uherčického zámku.

Poprvé otevíráte pro veřejnosti i prakticky neznámý zámek Janovice u Rýmařova.

Janovice jsou v kraji, ze kterého pocházím, a od svých středoškolských let jsem ten zámek vždycky vnímala. Už při mém působení na ostravském pracovišti Národního památkového ústavu (NPÚ) jsme se ho snažili získat, ale bohužel to neumožňovaly restituční spory. Převzali jsme ho vybydlený a zchátralý až v roce 2018. Dosud mohli návštěvníci obdivovat jen architekturu interiérů, v letošním roce poprvé budeme otevírat plnohodnotně vybavenou prohlídkovou trasu včetně mobiliáře.

Chceme navíc připomenout, že rod Harrachů nepatří jen do Krkonoš, ale že působil i v Jeseníkách, kde zakládal textilky, hutě a vlastnil rozsáhlé lesy. Využili jsme i toho, že se stát zbavoval štiřínského zámku. Část tamního vybavení uvidí návštěvníci v Janovicích, ale podařilo se nám dohledat i pár kusů původního janovického inventáře. Obnova zámku bude dále pokračovat.

Janovice nejsou jediným novým objektem NPÚ. Minulý týden vám vláda přiklepla i Horní zámek v Rožmberku na Vltavou.

Chtěli jsme majetkově scelit celý areál, už teď spravujeme věž Jakobínku, která k Hornímu zámku patří. Rožmberk je ikonický hrad, který znají nejen všichni vodáci, ale který také nese jméno nejslavnějšího českého šlechtického rodu. Spravujeme sousední Dolní hrad, tak věřím, že nám nedá moc práce zprovoznit zbytek areálu a zpřístupnit veřejnosti v krátké době i Horní zámek.

Kdy Horní zámek otevřete?

To v této chvíli neumím přesně říct, ještě jsme ho ani oficiálně nepřevzali do správy, ale věřím, že to bude brzy. Navíc to není jediný nový objekt, který v letošním roce získáme. Od Konfederace politických vězňů, respektive Finanční správy, převezmeme Rudou věž smrti. To je bývalá třídírna uranové rudy v Ostrově u Karlových varů a součást bývalého pracovního tábora pro vězně komunistického režimu.

Trápí památky nedostatek financí?

Myslím, že se NPÚ poměrně dobře daří obnovovat památky, které má svěřené do péče. Při úsporném rozpočtu a stále se ztenčujícím přísunu financí na investice z národních zdrojů jsme docela úspěšní při získávání dotací z evropských fondů. Nedostatek vidím v prostředcích na běžnou údržbu a také v podfinancování odměn zaměstnanců, kteří tyto obnovy a údržbu administrují a zajišťují.

Připravujete další velkou investiční akci, jako byla třeba oprava dvora v Zákupech?

Je před námi pražská Invalidovna. Doufáme, že ještě v letošním roce vypíšeme výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Invalidovna je pro nás velmi strategická akvizice, v Praze žádný zpřístupněný objekt vyjma zahrad pod Pražským hradem nemáme. Navíc se jedná o unikátní památku, která nemá u nás obdoby a v podstatě ani ve střední Evropě. Takto rozsáhlá stavba pro válečné invalidy založená na zelené louce vznikla v rámci Rakouska Uherska opravdu jedině v Praze.

Dají se i u návštěvníků vypozorovat nějaké trendy? Pozorujete například, že víc návštěvníci chodí na zámky a méně na zříceniny?

Neřekla bych. Zříceniny jsou odjakživa oblíbené, protože tam vás „neotravuje“ průvodce se svým výkladem a můžete se volně pohybovat. Je to například hrad Landštejn, Trosky, Házmburk, Točník a řada dalších. To jsou hrady, které jsou opravdu v oblibě, a já ráda říkám, že Trosky jsou náš nejefektivněji vedený zpřístupněný objekt veřejnosti. Máme tam dva zaměstnance a návštěvnost ročně téměř 100 tisíc lidí.

Klepou už na bránu Trosek hráči Kingdom Come: Deliverance II? Současný herní hit se odehrává právě v okolí tohoto hradu.

Kastelánka jistě využije této příležitosti a bude s tímto tématem pracovat. Máme už zkušenosti ze Sázavy, kde se odehrával první díl. Ale hlavně jde o to přiblížit památky mladší generaci – a když to jde prostřednictví videohry, proč toho nevyužít.

Každý rok se věnujete během sezony nějakému šlechtickému rodu, který to bude letos?

Letos to bude italská šlechta. Zaměříme se na rody, jako jsou Colloredové nebo Collaltové a jejich zámky, třeba právě Uherčice nebo Opočno.

Na pátek 18. dubna připadá Den památek. Jak si ho památkáři připomenou?

Oblíbené kastelánské prohlídky připravily hrad Grabštejn nebo zámek Slatiňany. Tam to bude od suterénu až po půdu, včetně technických inovací z přelomu 19. a 20. století. V Hradci nad Moravicí otevřou zámecké sklepy, na Bezdězu vystaví vzácnou dřevořezbu z křížové cesty, na Bouzově zase pustí návštěvníky do příkopů.