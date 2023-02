Hrad popřel, že by využíval soukromou bezpečnostní agenturu, jak řekl Pavel

Kancelář prezidenta republiky popřela, že by na Pražském hradě působila soukromá bezpečnostní agentura, která by měla neomezený přístup do jeho prostor. Kancelář to uvedla v prohlášení zveřejněném na webu Pražského hradu v reakci na vyjádření zvoleného prezidenta Petra Pavla.