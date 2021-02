Hrad podniká kroky, chce do Česka přednostně dostat ruskou vakcínu Sputnik

Redakce iDNES.cz se obrátila na Hrad s dotazem, zda v současné době nějakým způsobem zjišťuje, případně se snaží, aby se ruská vakcína mohla do České republiky dostat přednostně oproti jiným státům.

„Podnikáme kroky, ale nebudu sdělovat žádné podrobnosti, a to v zájmu celé věci,“ uvedl na dotaz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Není tajemstvím, že prezident Miloš Zeman již dříve uvedl, že by uvítal, kdyby se v Česku očkovalo touto vakcínou. „Vím, že již citovaný profesor Prymula doporučil Sputnik. Vím, že Sputnikem se už, tuším, očkuje v Maďarsku, a já nemám vůbec nic proti tomu, aby, když se tak odborníci rozhodnou, tak se tato očkovací látka uplatnila i u nás,“ prohlásil v rozhovoru pro Frekvenci 1.

Nemáme informace

Jaké konkrétní kroky Hrad podniká, nicméně není jasné, a to ani ministrovi zahraničních věcí Tomášovi Petříčkovi. „Nemám o tom informace,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz.

„Bezpečné očkování je pro mě prioritou. V Česku není vakcína Sputnik schválena, schválena není ani v EU. Nemám informace o tom, že by některý ze schvalovacích procesů měl být v dohledné době ukončen. Pokud dostaneme z Ministerstva zdravotnictví informaci, že je třeba pomoci v tomto směru i diplomatickým úsilím, jsme na to připraveni,“ dodal.



O případných jednáních mezi Hradem a Ruskem nemá informace ani české velvyslanectví v Moskvě. „Velvyslanectví ČR v Moskvě v rámci svých povinností monitoruje informace o vývoji všech ruských vakcín proti covid-19. V současné době však není součástí aktivního vyjednávání o dodávkách žádných vakcín, které nemají povinnou evropskou nebo českou registraci,“ vedl Jan Jindřich, tiskový mluvčí ambasády.



Redakce iDNES.cz se obrátila také na ministerstvo zdravotnictví, zda má v tomto směru nějaké informace. „Domnívám se, že dotaz není určen nám. Ministerstvo i sám ministr (Jan Blatný, pozn. red.) v tomto dal opakovaně a zcela jasně najevo své stanovisko,“ uvedla pouze mluvčí úřadu Barbora Peterová.

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše prezident preferuje maďarskou cestu. Maďaři se totiž rozhodli nakoupit ruskou vakcínu Sputnik V, přestože ji neschválila Evropská lékovou agenturou. Zemanovi by podle Bartoše stačilo, kdyby vakcínu Sputnik V schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Blatný už dříve uvedl, že Česko nebude nakupovat ty vakcíny proti koronaviru, které neschválí Evropská léková agentura. „Stanovisko ministerstva zdravotnictví je v tomto jednoznačné. Jsme součástí Evropské unie, Evropská léková agentura je jednou z nejprestižnějších svého druhu na světě. Já nebudu chtít, aby se očkovalo něčím, co léková agentura neschválí,“ uvedl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Obdobně se vyjádřil i premiér Andrej Babiš. Minulý týden však před svým odletem do Srbska uvedl, že pokud by Česko mělo možnost získat i jinou než v EU schválenou vakcínu, mohlo by zvážit podobný postup jako Maďarsko. Sám Babiš byl navíc kvůli zkušenostem s vakcínou Sputnik V v Maďarsku.

Zeman volá Putinovi

Za Hrad může vést jednání například Martin Nejedlý. Ten žil v Rusku deset let. Byl to právě Nejedlý, kterého loni prezident vyslal bez vědomí ministerstva zahraničí jednat s poradcem Vladimira Putina mimo jiné o zlepšování vzájemných vztahů. Zároveň také domlouval i setkání českého a ruského prezidenta. Ti se měli sejít už loni v květnu v Moskvě, kvůli pandemii však vzala cesta za své.

Prezident Zeman se již v minulosti nechal slyšet, že je připraven zapojit se do vyjednávání. „Bude-li zapotřebí, obrátím se i na prezidenta Putina s žádostí o pomoc v této oblasti, i když si myslím, že po aféře se sochou Koněva nebude příliš vlídný,“ řekl v rozhovoru pro rádio Frekvence 1.

Diplomatický zdroj portálu Lidovky.cz začátkem února na to uvedl, že Zeman vyčkává na žádost vlády, která měla jeho snahu posvětit. „Ta situace ale ještě nenastala, vyhodnotit to musí vláda, to není věc prezidenta,“ řekl zdroj pro Lidovky.cz s tím, že je legitimní, když se hledají nějaké alternativní možnosti.

S vyjednáváním by podle něj Česko nemělo otálet. „V současné době s Ruskem o dodávkách vyjednává na třicet států. Myslím si, že jsou mezi nimi i nějaké státy z EU. A předpokládám, že se v Moskvě sestavují nějaké seznamy,“ zdůraznil s tím, že je důležité se dostat do první vlny, do nějakého pořadníku. „Až to bude schválené Bruselem, tak potom přijdou všichni,“ doplnil.



Žádost o schválení od výrobce ruské vakcíny Sputnik V Brusel stále neeviduje. Ústav Nikolaje Gamaleji tvrdí, že ji k Evropské agentuře pro léčivé přípravky podal, což však ve středu šéfka EK Ursula von der Leyenová odmítla. Členské země EU, které očkování daným preparátem povolí, budou podle ní muset nést zodpovědnost za důsledky.



Ruské úřady schválily vakcínu Sputnik V z moskevského ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji loni v srpnu, a to ještě před zakončením klinických testů s účastí dostatečně reprezentativního počtu dobrovolníků.

Vakcínu Sputnik V nepoužijeme bez schválení EU, řekl premiér Babiš: