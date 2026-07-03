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Nejdřív do Turecka odletí Macinka a Babiš, poté Pavel. Jeho další program jasný není

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  12:27
Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...

Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie (EBU). (24. června 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním letadlem z armádního letiště v pražských Kbelích do Ankary na summit Severoatlantické aliance (NATO), potvrdila to v pátek Kancelář prezidenta republiky. Před odletem je v 08:30 plánovaný briefing.

Vládní speciál s delegací složenou z premiéra Andreje Babiše (ANO), ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) a ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) podle dostupných informací odlétá ze stejného letiště krátce předtím.

Kancelář zatím prezidentův program neupřesnila. Neformální večeře v úterý se zúčastní předseda vlády, který vede českou delegaci, se svojí manželkou. Zatím není jasné, kdo ve středu vystoupí na formální části druhý den summitu. Při čtvrtečních interpelacích Babiš řekl, že na summitu bude Česko mluvit 27. v pořadí.

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Spor o účast na summitu NATO mezi vládou a prezidentem trvá několik měsíců. Kabinet původně Pavla do delegace nezařadil, prezident proto podal kompetenční žalobu. Ústavní soud v předběžném opatření vládě uložil, aby hlavě státu zajistila účast.

Českou delegaci do Ankary ale povede premiér, prezident by měl být jejím členem spolu s čtyřčlenným doprovodem. Pavel ve středu uvedl, že podle všech protokolárních pravidel by měl být v roli vedoucího delegace prezident.

Babiš tento týden v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že letošní summit bude jiný než předchozí. Bude se zabývat ekonomickými otázkami, penězi a plněním spojeneckých závazků. Na to podle něj nemá prezident vliv a zahraniční politiku určuje vláda.

Schůzka k summitu NATO? Babiš napsal Pavlovi, proč je zbytečná

Dříve tím zdůvodňoval také to, proč prezidenta vyřadili z delegace. Za Českou republiku plánují zástupci delegace obhajovat nízké výdaje na obranu a nesplněný závazek dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). Babiš řekl, že pokud prezident poletí, poškodí tím Česko v zahraničí.

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