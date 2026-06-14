Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pavel od začátku roku dostal přes čtyři stovky žádostí o milost

Autor: ,
  9:04
Pražský hrad od začátku letošního roku obdržel 447 žádostí o milost. Prezident Petr Pavel letos zatím udělil čtyři milosti. Za loňský rok bylo do Kanceláře prezidenta republiky doručeno 1196 žádostí, Pavel v roce 2025 udělil 15 milostí. Od března 2023, kdy nastoupil do funkce, jich udělil celkem 23.
Prezident Petr Pavel.

Prezident Petr Pavel. | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.
17 fotografií

V roce 2024 podle Hradu dorazilo do prezidentské kanceláře 1144 žádostí o milost, o rok dříve jich přišlo 850. Pavel do funkce nastoupil 9. března 2023. Za jeho předchůdce Miloše Zemana milosti v první fázi posuzovalo ministerstvo spravedlnosti a Hradu postupovalo pouze ty z nich, které splňovaly podmínky nastavené bývalým prezidentem.

Kancelář prezidenta republiky převzala agendu výhradně pod sebe od začátku roku 2024.

Prezident Pavel omilostnil dvě ženy

První čtyři milosti udělil Pavel v létě 2024. Podruhé svoji pravomoc využil loni v březnu, kdy udělil pět milostí. Loni v květnu pak prezident rozhodl o zastavení trestního stíhání čtyř příslušníků českých speciálních sil obžalovaných v souvislosti se smrtí afghánského zajatce.

Další čtyři milosti následovaly loni v červenci a dvě v listopadu.

Nejvíce milostí rozdal Havel

Letos Pavel udělil čtyři milosti. Trest pětiletého odnětí svobody prominul osmapadesátiletému muži odsouzenému za podvod, jehož se dopustil před více než 12 lety. Prominul i roční trest za zpronevěru sedmadvacetileté ženě.

Třetí letos omilostněnou je sedmatřicetiletá žena, které Pavel prominul zbytek trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců. Uložen jí byl za to, že nedbala na řádnou školní docházku svých dvou dcer. Ve čtvrtém případě prezident prominul devětadvacetileté ženě desetiměsíční trest odnětí svobody za nehrazení výživného na její nejstarší dceru.

Pavel udělil čtyři milosti. U odsouzených zohlednil zdravotní stav i malé děti

Udělením milosti může prezident zastavit trestní řízení, zmírnit či odpustit udělený trest nebo zahladit odsouzení. Z českých prezidentů institut nejvíce využíval Václav Havel, který omilostnil 1247 pachatelů a předtím jako federální prezident dalších 601.

Václav Klaus udělil milost ve 412 případech, Miloš Zeman rozhodl o 26 milostech. Poslední komunistický prezident Gustáv Husák jen v roce 1988 rozdal 2028 milostí.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Turek: Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...

Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu...

Babiš si opět rýpl do Michla. Růst sazeb není způsob, jak bojovat s cenami, řekl

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Guvernér České národní banky Aleš Michl v týdnu v rozhovoru pro agenturu Bloomberg řekl, že argumenty pro zvýšení úrokových sazeb na červnovém zasedání bankovní rady zesílily. Se zvyšováním úrokových...

14. června 2026  10:28

Britové se v Lamanšském průlivu zmocnili tankeru z ruské stínové flotily

Ruský tanker, který se v Baltském moři ocitl bez kontroly se skoro sto tisíci...

Britské síly se v neděli ráno v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru z takzvané stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy. Tanker bude nyní sledován na jihu Anglie, uvedlo...

14. června 2026  9:56

RECENZE: Absolutně světová show. Ewa Farna v Edenu vešla do popového ráje

Premium
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Tři roky po enormním ohlasu prvního koncertu v O2 areně si Ewa Farna opět zvedla laťku. Na stadionu v Edenu, kde vystoupí celkem třikrát, předvedla ještě výpravnější show, která bez přehánění snese...

14. června 2026  9:09

Pavel od začátku roku dostal přes čtyři stovky žádostí o milost

Prezident Petr Pavel jmenoval generály. (8. května 2026)

Pražský hrad od začátku letošního roku obdržel 447 žádostí o milost. Prezident Petr Pavel letos zatím udělil čtyři milosti. Za loňský rok bylo do Kanceláře prezidenta republiky doručeno 1196 žádostí,...

14. června 2026  9:04

Místo placení vysokého nájmu klášter. Mladí Newyorčané bojují s bytovou krizí

ilustrační snímek

Běžné pronájmy v New Yorku šplhají k částkám, které jsou pro lidi na začátku kariéry sotva dostupné, proto hledá část mladých obyvatel útočiště na neobvyklých adresách. Klášterní rezidence nabízejí...

14. června 2026

Záchranář mění pastviny na vinohrad. Sází tisíce keřů a cílí na vlastní burčák

Pavel Houfek přeměnil část pastvin ve svém hospodářství v Utíně na novou...

Pouze čiré nadšení stojí za odvážným rozhodnutím Pavla Houfka. Bývalý záchranář u svého hospodářství nedaleko Přibyslavi buduje vinohrad. Vinici by rád pojmenoval Buchberg, podle zaniklého...

14. června 2026  8:37

Hongkongské úřady zabavily padělky s motivy mistrovství světa za miliony dolarů

Hongkongské úřady tento týden zabavily padělky s motivy nynějšího mistrovství...

Hongkongské úřady tento týden zabavily padělky s motivy nynějšího mistrovství světa ve fotbale, včetně dresů a míčů, jejichž hodnota se odhaduje na 156 milionů hongkongských dolarů (přes 415,6...

14. června 2026  7:57

Počet případů eboly v Kongu roste. V Keni vadí výstavba karanténního centra

V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026)

Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 710, z čehož 149 tvoří úmrtí. Toto množství představuje celkový počet potvrzených případů k pátku, jak vyplývá ze zprávy, která zaznamenala 21...

14. června 2026  7:38

Ve Virginii se při oslavách kostela zřítil stan, jeden člověk zemřel

Virginskou technickou univerzitu ve čtvrtek opět vyděsila střelba. Zemřel

Po zřícení velkého stanu zemřel v pátek večer v centrální části amerického státu Virginie jeden člověk a přes dvě desítky dalších utrpěly zranění. Neštěstí se stalo při oslavách 20. výročí kostela v...

14. června 2026  7:22

Pákistánská policie nechtěně postřelila malou Australanku, která později zemřela

Vozidlo pákistánské policie

V Pákistánu podlehla svým zraněním devítiletá Australanka, kterou postřelili policisté poté, co si spletli vozidlo její rodiny s vozem podezřelých lupičů. Úřady už incident vyšetřují, napsal s...

14. června 2026  7:14

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Další útok žraloka v Austrálii. Žena utrpěla vážná zranění na pažích a nohou

Žralok bílý vypadá opravdu hrozivě. „Rádi se zdržují v blízkosti pláže, kde se...

S vážnými zraněními skončila v sobotu v nemocnici 35letá žena, kterou na pláži v australském Sydney pokousal žralok. S odvoláním na policii to napsal web stanice BBC a agentura Reuters.

14. června 2026  7:08

Rekordní sbírka papírových soch se „rozlétla“ po kraji, lidé je najdou třeba na rychtě

Papírové sochy z rekordní sbírky někdejšího kastelána zámku Linhartovy...

Voják s mečem hlídá vstup do sklepení, šlechtický pár láká do zrcadlového bludiště, ženich a nevěsta zdobí obřadní síň, další postavy panstva oživují i zbytek přes tři sta let staré budovy. Na rychtu...

14. června 2026  6:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.