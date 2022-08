Hus byl katoličtější než většina tehdejších papežů, říká kastelán Krakovce

Zřícenina gotického hradu Krakovec přestavěného na renesanční zámek toho zažila mnoho. V roce 1414 tam trávil poslední dny v Čechách mistr Jan Hus předtím, než se vydal na koncil do Kostnice. Téměř o šest set let později se hrad proslavil ve filmu.

Jezdí na Krakovec lidé spíš jako na místo, kde se natáčela komedie Ať žijí duchové!, nebo spíš podívat se, odkud odjížděl mistr Jan Hus do Kostnice?

Určitě se víc zajímají o pohádku Ať žijí duchové!. Za Janem Husem se jezdí víc, když se blíží svátky, to si lidi možná víc uvědomí, že tady něco takového máme. Že mají volno a to je podložené Cyrilem, Metodějem a samozřejmě Janem Husem. Čili to uvědomění přichází tak jednou do roka. Ale zase je pravda, že existuje určitá skupina lidí, která jezdí cíleně celý rok za Janem Husem. Přijedou a chtějí si povídat o jeho životě, díle, odkazu a smysluplnosti celé jeho oběti. To jsou pak zajímavé debaty.