Ještě v podhradí tuto teorii potvrzují stánky s lacinými tretkami turistického ražení, fotbalovými šálami, a dokonce i parukami. Stejně tak tu visí barevně vyvedené plakáty lákající na „tradiční český“ trdelník nebo italskou zmrzlinu.
Praktické informace
Čím blíž jsme nádvoří, tím víc lidí přibývá. Ovšem nijak dramaticky, vlastně je to krásná procházka. Tak kde jsou ty zástupy turistů? Pokud by totiž byla každá vypsaná prohlídka během celého roku stoprocentně naplněna, prošlo by Karlštejnem za rok neuvěřitelných 750 tisíc lidí.
To se ale neděje a čísla jsou mnohem střízlivější. Konkrétně za loňský rok prošlo hradem 146 679 návštěvníků. „Nám se tu líbí. Pořád je to jeden z klenotů českých památek, a tak jsme ani nečekali, že bychom tu byli sami. Navíc nás příjemně překvapily ceny jídla. Není to tu zbytečně předražené,“ vychvaluje si Zuzana Pokorná, která s dětmi přijela až z jižních Čech.
„Roční návštěvnost se pohybuje kolem 150 až 170 tisíc lidí, takže problém kapacity hradu řešit nemusíme,“ potvrzuje kastelán hradu Lukáš Kunst a dodává, že k 6. srpnu navštívilo Karlštejn 96 tisíc lidí. Je to zhruba o 4 tisíce více než za stejné období roku 2024. Tento drobný nárůst si lze vysvětlit počasím, které letos k vodě lákalo jen velmi málo.
|
Český výletník: Vzhůru na Karlštejn s kastelánem. Najdeme císařovu DNA?
Karlštejn patří Čechům
„Je to jeden z nejkrásnějších hradů u nás. Určitě tu nejsme naposledy. Věděli jsme, že o víkendu je tu dost lidí, proto jsme si prohlídku rezervovali předem online,“ říká Petr Matějka, který se na hrad vydal s rodinou.
Právě rezervace a zakoupení vstupů online je jedním z cílených opatření proti přetížení, které na hradě zavedli už v minulosti. „Standardně již od devadesátých let 20. století funguje velmi dobře systém rezervací. Je doplněn nabídkou online vstupenek. Především ty exkluzivní okruhy s omezenou kapacitou a četností nabídky prodáváme výhradně na internetu,“ vysvětluje kastelán hradu.
Regulování vstupu tak nikdy nebylo potřeba. Snad jen v roce 2000, kdy se po osmnáctileté rekonstrukci otevřela kaple svatého Kříže. „Tehdy byl tento okruh i na několik týdnů dopředu vyprodaný. To už se ale neděje a každý se do hradu dostane,“ uklidňuje Kunst.
O víkendu je návštěvnost vyšší, ale není to nic, s čím by si na hradě již dříve hravě neporadili. „Po covidovém období se již Karlštejn nepotýká s nějakým zásadním overturismem,“ dodává kastelán.
Karlštejn je navíc tradičně oblíbený mezi Čechy. Zahraničních návštěvníků tu každým rokem projde jen 30 procent. „Je to pravda, turistů jezdí na Karlštejn opravdu méně. Hlavně ubyly hromadné skupiny cizinců, jako jsou Italové a Němci,“ potvrzuje Libuše Vobořilová, spolumajitelka hotelu Koruna v podhradí Karlštejna.