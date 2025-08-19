Příjemné překvapení. Na Karlštejně se davům vyhnete, ubylo hlavně cizinců

Veronika Pitthardová
  15:53
Je víkend. Letní prázdninové počasí se úplně nekoná, ovšem zima není a po dešti ani stopy. Vyrážíme na hrad Karlštejn, který je podle statistik Národního památkového ústavu čtvrtou nejnavštěvovanější českou památkou za rok 2024. Dřívější místo uložení korunovačních klenotů si tuto pozici s menšími změnami drží už několik desítek let, a tak se tu automaticky očekávají davy.

Ještě v podhradí tuto teorii potvrzují stánky s lacinými tretkami turistického ražení, fotbalovými šálami, a dokonce i parukami. Stejně tak tu visí barevně vyvedené plakáty lákající na „tradiční český“ trdelník nebo italskou zmrzlinu.

Hrad Karlštejn se v pátek slavnostně otevřel po rozsáhlé rekonstrukci. (21. dubna 2023)
Obchod se suvenýry v podhradí Karlštejna. Kromě již tradičních magnetek seženete i fotbalovou šálu. (10. srpna 2025)
Stánek se suvenýry v podhradí Karlštejna. (10. srpna 2025)
Stánek se suvenýry v podhradí Karlštejna. (10. srpna 2025)
Praktické informace

  • Hrad Karlštejn je jeden z mála, který má otevřeno celoročně, i když je tam několik menších přestávek.
  • Nabízí celkem sedm okruhů, přičemž ten základní se jmenuje Císařská rezidence Karla IV. a vstupenka stojí 300 korun.
  • Druhý okruh je rovněž atraktivní, protože zahrnuje i slavnou kapli svatého Kříže.
  • Fajnšmekři si ale mohou zaplatit i exkluzivní okruh Na kafe s kastelánem.

Čím blíž jsme nádvoří, tím víc lidí přibývá. Ovšem nijak dramaticky, vlastně je to krásná procházka. Tak kde jsou ty zástupy turistů? Pokud by totiž byla každá vypsaná prohlídka během celého roku stoprocentně naplněna, prošlo by Karlštejnem za rok neuvěřitelných 750 tisíc lidí.

To se ale neděje a čísla jsou mnohem střízlivější. Konkrétně za loňský rok prošlo hradem 146 679 návštěvníků. „Nám se tu líbí. Pořád je to jeden z klenotů českých památek, a tak jsme ani nečekali, že bychom tu byli sami. Navíc nás příjemně překvapily ceny jídla. Není to tu zbytečně předražené,“ vychvaluje si Zuzana Pokorná, která s dětmi přijela až z jižních Čech.

Menu jedné z hospod v podhradí. Na ceny si tu návštěvníci nestěžují. (10. srpna 2025)

„Roční návštěvnost se pohybuje kolem 150 až 170 tisíc lidí, takže problém kapacity hradu řešit nemusíme,“ potvrzuje kastelán hradu Lukáš Kunst a dodává, že k 6. srpnu navštívilo Karlštejn 96 tisíc lidí. Je to zhruba o 4 tisíce více než za stejné období roku 2024. Tento drobný nárůst si lze vysvětlit počasím, které letos k vodě lákalo jen velmi málo.

Český výletník: Vzhůru na Karlštejn s kastelánem. Najdeme císařovu DNA?

Karlštejn patří Čechům

„Je to jeden z nejkrásnějších hradů u nás. Určitě tu nejsme naposledy. Věděli jsme, že o víkendu je tu dost lidí, proto jsme si prohlídku rezervovali předem online,“ říká Petr Matějka, který se na hrad vydal s rodinou.

Právě rezervace a zakoupení vstupů online je jedním z cílených opatření proti přetížení, které na hradě zavedli už v minulosti. „Standardně již od devadesátých let 20. století funguje velmi dobře systém rezervací. Je doplněn nabídkou online vstupenek. Především ty exkluzivní okruhy s omezenou kapacitou a četností nabídky prodáváme výhradně na internetu,“ vysvětluje kastelán hradu.

Cestou na hrad je k zakoupení opravdu vše. (10. srpna 2025)
Regulování vstupu tak nikdy nebylo potřeba. Snad jen v roce 2000, kdy se po osmnáctileté rekonstrukci otevřela kaple svatého Kříže. „Tehdy byl tento okruh i na několik týdnů dopředu vyprodaný. To už se ale neděje a každý se do hradu dostane,“ uklidňuje Kunst.

O víkendu je návštěvnost vyšší, ale není to nic, s čím by si na hradě již dříve hravě neporadili. „Po covidovém období se již Karlštejn nepotýká s nějakým zásadním overturismem,“ dodává kastelán.

Karlštejn je navíc tradičně oblíbený mezi Čechy. Zahraničních návštěvníků tu každým rokem projde jen 30 procent. „Je to pravda, turistů jezdí na Karlštejn opravdu méně. Hlavně ubyly hromadné skupiny cizinců, jako jsou Italové a Němci,“ potvrzuje Libuše Vobořilová, spolumajitelka hotelu Koruna v podhradí Karlštejna.

