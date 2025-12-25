Kovový válec se nenechal zválcovat legem. Hračky ze Semil baví už pátou generaci

V malé výrobně pod nejvyšší horou Českého ráje Kozákovem ve vsi Chuchelna tu do světa posílají 160 variant různých samohybů, z nichž většinu spojuje jedno. Jsou na klíček a naprosto vzdorují všem trendům. „Děti jsou dnes hodně obklopeny plastem a elektronikou. A my je v podstatě učíme znovu si hrát s věcmi, s nimiž jsme si hráli my, naše rodiče a prarodiče. Pokračujeme v tradici,“ vítá nás ve výrobně vedoucí provozu Božena Krejčí.
Než je sestaven traktor Porsche, musí se během 250 úkonů složit k sobě 100 kovových dílků. Traktor má tři rychlosti dopředu, zpátečku, ruční brzdu i funkční volant.