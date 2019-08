Stát dočasně pozastaví povolení pro plošné použití jedu proti hrabošům

ČTK to sdělil zdroj obeznámený s jednáním na ministerstvu zemědělství.



Úřad diskusi svolal po vlně kritiky, v níž ministerstvo životního prostředí a ekologické organizace upozornily na to, že plošná aplikace jedu Stutox II může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky. Ministerstvo zemědělství naopak argumentovalo přemnoženými hraboši a zdravotními problémy, které můžou hlodavci způsobit.

Ministerstvo ve čtvrtek uvedlo, že žádný zemědělec zatím plošné použití jedu nevyužil. Musel by ho nahlásit tři dny před aplikací, což se nestalo.

K plošnému trávení přemnožených hrabošů se farmáři staví rozdílně. Někteří ho zatím neplánují a situaci chtějí řešit ručním kladením návnad do děr, hlubokou orbou nebo výstavbou bidýlek pro dravce. Odůvodňují to mimo jiné právě tím, že plošné trávení by mohlo ohrozit chráněná zvířata. Naopak jiní chtějí pomocí jedu chránit úrodu nebo lidské zdraví, neboť hraboši podle nich přenášejí nemoci.