Hraboši se vrací, hlásí zemědělci. Spojencem proti invazi může být holomráz

„Jsme v situaci kdy po propadu, stavy hrabošů zase rostou,“ říká Martin Pýcha předseda Zemědělského svazu ČR. Podle něj sice na některých místech pomohla zavedená opatření jako například posílení orby, Nicméně podle Pýchy se slova odborníků o tom, že po gradaci počet hrabošů zase klesne nepotvrzují. Někde se sice situace zlepšila, na jiných místech, se ale hraboši objevili nově.

„Jsme frustrovaní tím, že uběhly dva měsíce a žádné konkrétní systémové řešení na stole není,“ dodává Pýcha. Zemědělci už začali sčítat škody, které podle nich aktuálně dosahují 1,34 miliard korun na více než 131 tisících hektarech polí.

Podle zemědělců od září rostou počty hrabošů ve všech krajích kromě Středočeského. Nejhorší je situace na jižní a střední Morava a na Vysočiny.

Pomoci mohou holomrazy

Naděje zemědělců se teď upírají hlavně k počasí, které by mohly počtu hrabošům snížit. Pomohly by hlavně holomrazy. „Pokud zima nebude pro hraboše nepříznivá, může se stát, že populace hraboše bude nadále gradovat,“ varuje Pýcha.

Zemědělci chtějí, aby se o hrabošovi jednalo i na pondělní tripartitě. Svaz oslovili i premiéra Andreje Babiše, od kterého očekává, že urychlí jednání mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství, která se snaží nejít společné řešení. Zástupci zemědělců mají dva požadavky. Jednak by si přáli, aby bylo možné na jaře opět plošně aplikovat jed Stutox II na polích, kde nežijí chráněné živočišné druhy a zároveň doufají, že bude jasné, kdo jim bude kompenzovat škody na úrodě.

Spor o hraboše vypukl v polovině srpna. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský tehdy povolil plošné rozhazování jedu Stutox II, aby zemědělcům usnadnil boj s přemnoženým hlodavce. Po vlně kritiky ministerstvo zemědělství platnost povolení pozastavilo.

Zemědělci se tak museli vrátit k šetrnější aplikaci jedu přímo do nor, to je ale časově náročné. Ministerstvo životního prostředí a ekologické organizace upozorňovaly na to, že plošná aplikace jedu může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky. Zemědělci se bránili s tím, že jen plošná aplikace jedu může zamezit kalamitě, kterou přemnožení hraboši způsobují.