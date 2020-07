Přemnožení hraboši, kteří loni zničili úrodu obilí, naráz zmizeli z polí

Ještě v listopadu byla čísla pro zemědělce hodně nepříjemná. Kolik hrabošů v Česku vlastně žilo, nikdo přesně neví. Odborníci jejich výskyt hodnotí podle počtu aktivních nor na hektar. Průměrně jich tehdy bylo 1 339. Pro představu: na ploše odpovídající pražskému Václavskému náměstí by jich bylo více než pět tisíc. Pak začaly počty hrabošů pomalu klesat a na jaře se strmě propadly. V červnu vycházelo na jeden hektar už jen 199 aktivních nor, tedy téměř sedmkrát méně.