Hovězí panika. Jen ne polské maso, lidé raději nakupují přímo na jatkách

„Zájem denně roste, a to ani nemáme na jatkách žádnou prodejnu a neprodáváme třeba jen čtvrt kila, ale lidé musí koupit celý kus masa, třeba čtyři kilogramy,“ pochvaluje si předseda Zemědělské společnosti Kosova Hora Petr Krampera.

Stejně jako on mluví řezníci z jatek po celé zemi. Krampera zvyšující se zájem dokládá i tím, že o 120 procent narostla návštěvnost webových stránek jeho společnosti a lidi zde vyhledávají nejčastěji dvě slova – maso a jatka.

Sedlčanská porážka přitom není nikterak velká, týdně porazí od 200 do 250 prasat a zhruba třicet krav a býků. „Maso z jatek vyjde levněji a člověk má jistotu, že kupuje čerstvé,“ říká Stanislava Ulmannová ze Strakonic.

Naopak v obchodě Čerstvá drůbež na Benešově náměstí v Teplicích nabízejí české maso od jihočeských farmářů, ale i dovezené z Polska. Včera měli v chladicím pultu kuřecí prsa z Polska označená cedulkou původu.

„Lidi se teď víc ptají, odkud maso je,“ uvádí prodavačka. „Někomu to nevadí, někdo se rovnou otočí, když slyší, že je polské,“ dodává. Otočí se jen asi jeden zákazník z deseti. „Na tržbách jsme aféru moc nepoznali,“ říká prodavačka.

Dovoz masa do České republiky

Polské kuřecí přitom není levnější, cena je srovnatelná s českým. Zdejší masna ho bere kvůli dlouhodobým kontraktům. „A je to celé nafouknutá bublina, aby si někdo namastil kapsy,“ komentuje prodavačka současnou situaci kolem polského masa.

„Támhle z příhraničí jezdí lidé do Polska pro maso pořád a ještě nikdo nezemřel,“ dodává.

Kauza škodí restauracím

Aféra už ale poškodila spoustu českých provozoven, které závadné maso z Polska zpracovaly nebo jim je jen dodali dodavatelé. Třeba Malešický mikropivovar.

„Veterináři označili šarži z Polska jako možná kontaminovanou salmonelou. Náš dodavatel masa, které nám dodal, od nás várku okamžitě stáhl, následně salmonela ani v něm nebyla prokázána. My jako koncový odběratel nemáme možnost kontroly, přesto nás zpráva veterinární správy postavila na černou listinu,“ říká majitel Kohout s tím, že v době, kdy zpráva o jeho restauraci vyšla, obědval u něj shodou okolností ministr životního prostředí Richard Brabec se svým polským protějškem. „Jedli tady svíčkovou z hovězího masa dovezeného z Polska,“ říká.

Podobně kauza poškodila i třeba firmu S.V.G. ze Strakonic, která maso také nakoupila a rozvezla do restaurací a jídelen. „Naše klientela je nervózní, odběratelé, kteří byli zveřejněni, od nás přestali odebírat. Za celou dobu, co přitom s polskými producenty spolupracujeme, nebyl nikdy jediný problém. Řekli jsme si, že tedy skladem vezmeme maso od holandských dodavatelů, a když se podíváte na štítky, je to podobné. Kus se narodil v Polsku, vykrmen byl v Polsku a až poražen v Holandsku,“ říká Josef Kacovský, provozní ředitel strakonické firmy.

VIDEO: Kontrola objevila 700 kilo polského hovězího nakaženého salmonelou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kauza polského masa má ale i politickou linku. Češi začali dovážené maso kontrolovat, a dokud nejsou výsledky rozborů, nesmí na trh. Až dosud se totiž odebraly vzorky, a než přišly výsledky, maso se mohlo prodávat lidem. Přísnější režim spočívá v opačném postupu, neboli dokud se neprokáže, že je hovězí zdravé, neprodává se. To se nelíbí Evropské komisi.

Problémové kuřecí

Ale i přes toto opatření se odehrál další incident – ve čtvrtek vydala Státní veterinární správa informaci o zásilce 1 200 kilogramů mražených kuřecích stehen z Polska, ve které testy objevily salmonelózu. Do velkoskladu firmy Gastroplus v Lounech ji dovezl český dodavatel, jenž ji získal od polského výrobce Inter-Natural 2000 z obce Pewel Mala ve Slezském vojvodství.

Do skladu na okraji Loun dovezlo nákladní auto celkem 4 800 kilogramů masa na osmi paletách. Podle majitele Gastroplus Louny Petra Novotného byly pozitivní čtyři z pěti odebraných vzorků a prokazatelně bylo kontaminováno 190 kilogramů masa. „Jenže tato šarže byla na dvou paletách s jinými šaržemi, které se ten den v polském závodě zpracovávaly, což bylo 1 200 kilogramů, proto se pro jistotu zastavilo celých 1 200 kilo,“ popsal Novotný.

Jenže než veterináři získali výsledky odebraných vzorků, část masa se dostala k zákazníkům v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji a v Praze. „Doufám, že tepelným zpracováním dojde k eliminaci zdravotních problémů. Ale nechci to bagatelizovat, tohle je velmi závažná věc, která se dostala na trh,“ řekl Novotný. „Byly to základní školy a jídelny pro veřejnost,“ sdělil.

Jednou z nich je ZŠ Obrnice na Mostecku. „Dnes tady byla veterinární správa a jednala s hlavní kuchařkou,“ řekla v pátek ředitelka Vladimíra Strolená, „a máme všechno v pořádku,“ dodala. S dalšími dotazy odkázala na vedoucí jídelny Lenku Klenákovou. „My máme všechno v pořádku,“ zopakovala Klenáková, „a tím to pro mě hasne, víc se s váma bavit nebudu.“

„Všechno je pořádku,“ oznámila i Jaroslava Simonová, jednatelka Gastronomického centra Pohoda v Litoměřicích, kam podle veterinářů rovněž směřovalo polské kuřecí maso. Podle Státní veterinární správy ho odebrala i nemocnice v Mostě, Oddělení následné péče v Ryjicích, střední školy, centra sociální pomoci a neziskovky.

Novotný s veterináři okamžitě začali stahovat maso z oběhu. Výsledky veterinárních testů Novotného překvapily. „Ta firma totiž měla atesty o nezávadnosti z polské strany,“ řekl. „Nevíme, jak hodně jí můžeme věřit, protože pak přijdou výsledky z české laboratoře a ty jsou pozitivní. Takže vůbec nevíme, na čem v tuto chvíli jsme,“ dodává. Není však jasné, co přesně certifikáty potvrzovaly. „Byly tam rozmazané datumy a moc jsme se v tom nevyznali,“ dodal Novotný.

Co s masem?

Po nálezu salmonely však nešlo na trh ani zbylé maso z polské zásilky. Co s ním bude teď, není jasné.

„Dodavatel si to odveze zpět, nebo se to zlikviduje v asanačním zařízení. Já už to nechci, nikdo by o to neměl zájem,“ říká Novotný a dodává: „Nikdy jsme neměli s kvalitou masa problémy, a to k nám chodí na kontrolu veterinární správa každé tři měsíce a jednou za rok na hloubkový audit.“

Polská kuřecí prsa ze stejné problematické šarže se dostala do skladu firmy Polar v Kostelci nad Černými lesy, ze 670 kilogramů se 300 kilo rozvezlo dvěma odběratelům, zbylých 370 kilo se podařilo zadržet ve skladu. Do Zlínského kraje se dostalo 620 kilo a skončilo u spotřebitelů na sedmi místech. Další dvě tuny masa dorazily do Olomouckého kraje.

Šarží se rozumí hromada masa, která se zpracovává najednou. Pokud veterináři odhalí salmonelu v jednom vzorku, musí se zlikvidovat celá šarže, i kdyby jiný kus masa nutně nemusel být závadný. Tak to nařizují české zákony, protože by se mohlo těžko testovat každé stehýnko zvlášť.

Konkurenční boj, říkají Poláci

Jak už bylo řečeno, přísnější podmínky kontrol polského masa, které nesmí jít na trh, dokud nebudou výsledky testů, se nelíbí Evropské komisi. Tvrdí, že Česko omezuje volný pohyb zboží, a vyzvala ho, aby s tím přestalo. České úřady to odmítají, jenže Komise může sama tuzemské opatření zrušit. Postoj ČR bude vysvětlovat v Bruselu ministr zemědělství Miroslav Toman.

Polsko vnímá současná česká kontrolní opatření jako součást konkurenčního boje. Do ČR totiž dováží masa čím dál více. Třeba před pěti lety dovezli Poláci zmraženého hovězího masa za 21 milionů korun, což byla pátá nejsilnější dodávka po Irsku, Dánsku, Nizozemsku a Německu.

Loni Poláci všechny zahraniční konkurenty přeskočili a dovezli zmraženého hovězího masa za 122 milionů korun. A k tomu bylo loni hovězího masa čerstvého a chlazeného za 868 milionů, což je suverénně nejvíc ze všech zahraničních dodavatelů. Drůbežího masa dodávají Poláci nejvíc dlouhodobě, i jeho množství roste. V roce 2010 ho bylo za 1,3 miliardy, loni za 3,8 miliardy korun.