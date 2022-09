Mapa hub: kde rostou. Sezona nekončí, v lesích se stále dají najít lahůdky

„Teď rostou typicky podzimní druhy, většinou to, na co se houbaři nejvíc těší. Hřiby hnědé, bedly, růžovky, kozáky, křemenáče, ale už začíná i čirůvka fialová a hlíva ústřičná,“ shrnuje mykoložka Tereza Tejklová z muzea v Hradci Králové. Pro houbaře to znamená jediné, v lese se teď dají najít mimořádné speciality.