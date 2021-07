Houby rostou výrazně více než vloni, tvrdí mykoložka. Nejvíce v Pošumaví

„Houby letos rostou výrazně více než v roce minulém, hlavně kvůli častým srážkám,“ tvrdí mykoložka Tereza Tejklová. Kdo chce plný košík, má vyrazit do Pošumaví. Nejčastěji se objevují holubinky, křemenáče a hřiby dubové. „Na houby zajděte do středních a nízkých poloh. Určitě bych nechodila do hor,“ dodává expertka.