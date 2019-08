Tajná mapa hub: rostou a bude to lepší. Sledujte, kde pršelo, radí mykologové

Lze očekávat, že Česko se na houbařské žně teprve připravuje. Pokud vydrží nynější počasí, bude to ještě lepší. MF DNES oslovila řadu mykologů po celé zemi, probádala houbařská fóra a vytvořila mapu lokalit, kde aktuálně houby rostou nejvíce.

V tuzemských lesích nyní dominuje hřib žlutomasý – čili babka, rostou i lišky nebo hřib smrkový, o něco méně kovář a koloděj, klouzky a začínají „vylézat“ třeba i chutné ryzce – jmenovitě smrkový a černohlávek, tedy už téměř podzimní houby.

Místa, kam se nechodí na houby, ale pro houby, jsou zatím v jižní části Křemešnické vrchoviny na Vysočině – tedy v okolí Kamenice nad Lipou. „Hodina v lese, dva plné košíky. Hlavně babky a kováři,“ hlásil včera Kamil Fiala.

Vydatná naleziště jsou aktuálně i v lesích kolem Nového Knína na Příbramsku, ve východním Podkrkonoší (zejména na Trutnovsku) a v nižších polohách Beskyd nebo na Děčínsku.

Vlhčí prohlubně

„Slušné je to i na Šumavě, obecně na Vysočině nebo v okolí Prahy,“ říká Aleš Vít z České mykologické společnosti. V případě Vysočiny zatím platí, že se hřibům daří v malinko vyšších polohách.

Houby rostou i v křivoklátských lesích či Brdech, na Táborsku, jihu Čech, ale také v Orlických horách či Jeseníkách, na Vsetínsku nebo Ostravsku a Karvinsku.

„Zaměřte se na vlhčí místa v lese – rokle, prohlubně, vodou nasáklé mechy,“ radí houbař Jiří Hošek.

Docela bída je to s houbami zatím obecně v Jihomoravském kraji, přilehlém Zlínsku a Uherskohradišťsku, ale třeba i v Jizerských horách, na Mladoboleslavsku nebo na Sedlčansku a přilehlém Milevsku. Byť i zde se výjimečně najdou „tajná“ místa, kde menší hříbky jsou. To spíš narazíte na bedlu.

Rostou ve vlnách

„Pořád to není tak, že by houby rostly celoplošně. Je to ve vlnách, dost lokální. Kromě vlhkosti rozhoduje i nadmořská výška. Důležité je, kde lokálně pršelo,“ vysvětluje mykoložka Jiřina Hrabánková. „Byla jsem včera na Drahanské vrchovině, slušný růst. Naopak v okolí Brna nic moc,“ dodává. Houby začaly růst minulý týden a to vydrželo doposud, protože v posledních dnech na mnoha místech zapršelo i vícekrát za sebou. Navíc nejsou vedra, ale naopak příznivé teploty kolem dvaceti stupňů.

„Stačilo vystoupit z auta na parkovišti pod zámkem Jezeří na úpatí Krušných hor, a už jsme měli večeři,“ říká Zdeněk z Prahy a jeho syn ukazuje košík plný velkých bílých pýchavek. „Budou to skvělé řízky,“ dodává. Podobně jsou na tom celé Krušné hory, zejména jejich jižní část. Severněji, například v okolí Moldavy, pak rostou babky a na příhodných místech i trsy klouzků.

Houbaři obsadili lesy

Za zmínku stojí i nižší polohy na Šumavě. „Děti vyrazily ráno do lesa a vrátily se s košíčkem hříbků a přinesly i několik bedel,“ říká Květa Hrachová z Vlastějova.

Vyhlídka na vydatný úlovek ale přilákala opravdu hodně houbařů. „Na každé cestě narazíte na zaparkované auto,“ potvrzuje Hrachová. A zdaleka nejen ona. A zdaleka nejen na Šumavě. A to je právě to. Houbaři jsou s blížícím se koncem prázdnin téměř všude.

Další nevýhodou je podle mykologů poměrně velká červivost hub – zejména právě „babek“. Odhadují ji na 60 až 70 procent. Ovšem často jsou napadeny i malé hříbky, které na první pohled vypadají zdravě. I to by se ale mohlo časem zlepšit.