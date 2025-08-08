„Mapu denně aktualizujeme. V současnosti ukazuje pro většinu území střední až vysokou pravděpodobnost růstu hub. Takže doporučujeme vyrazit do lesa na hřibovité houby,“ potvrzuje Martin Možný, vedoucí oddělení biometeorologických aplikací Českého hydrometeorologického ústavu.
Pro hřibovité houby, které sbírá většina lidí, se podmínky výrazně zlepšily koncem července. Snímky ze sociálních sítí i pohled na krajnice a lesní cesty obsypané minulý víkend auty dokazují, že sezona začala.
Mimořádné podmínky ale nemusí vydržet dlouho. „Teploty vzduchu postupně porostou, očekáváme tropické teploty, s maximy nad 30 °C již od soboty,“ upozorňuje Možný. A houby nemají tropické teploty rády.
Vyšší teploty postupně díky zvýšenému výparu sníží vlhkost půdy v lesních porostech. „Dojde k postupnému zhoršení růstu hub v dalším týdnu. Další změnu počasí ale očekáváme koncem příštího týdne, kdy teploty klesnou a budou četnější srážky, takže podmínky budou opět lepší,“ popisuje.
S tím souhlasí i mykoložka z Moravského zemského muzea Hana Ševčíková. „Houbařská sezona začala, ale bojím se, aby zase neskončila,“ varuje Ševčíková.
Zatím ale rostou. Lidé jí do brněnské houbařské poradny v posledních dnech nosí především hřibovité houby. Houbaři si nechali určit třeba výrazně hořký a nejedlý hřib medotrpký nebo vzácný hřib přívěskatý. „Hřiby ale nerostou všude a hlavně ne ve velkém. Kromě nich nosí lidé i holubinky,“ popisuje. Na jižní Moravě, kde Ševčíková působí, teď rostou hodně muchomůrkovité houby, třeba růžovky.
Podle mapy pravděpodobnosti by měly houby nejvíce růst v Krkonoších, Jeseníkách, Orlických horách nebo na Šumavě. Ale třeba v Polabí, okolí Prahy, na jižní Moravě je pouze střední pravděpodobnost růstu. „Opravdu to závisí na tom, kde kolik pršelo,“ zdůrazňuje mykoložka.
Podle mykoložky ale nerostou jen jedlé houby. „Pozor na muchomůrku zelenou. Neexistuje jen její zelená forma, ale i čistě bílá forma. Na tu pozor. A existuje i forma, která má klobouček nahnědlý,“ popisuje. Jakmile má houba kalich smrti, tak je potřeba být ve střehu. Ale ani ten nemusí být jasným varováním. „I ten může být ožraný od slimáků, ti nemají játra, tak si muchomůrku zelenou na rozdíl od lidí klidně vychutnají,“ varuje mykoložka.
Lidé jsou podle mykoložky Hany Ševčíkové jedovatou houbu schopni zaměnit za ledacos. „Slyšela jsem o záměně muchomůrky zelené za žampion, holubinku nebo za bedlu,“ vyjmenovává.
„Viděla jsem teď v lese také závojenku olovovou, ta je také prudce jedovatá. Lidé ji zaměňují za malé hříbky. Zejména starší lidé, když je klobouk podvinutý, si nevšimnou, že tam nejsou zespoda rourky, ale lupeny,“ dodává.
Místo žampionu otrava
V lesích nyní rosou i hřiby satany, těmi se ale lidé díky jejich odrazující rudé barvě většinou neotráví. Nezkušení houbaři se naopak často otráví pečárku zápašnou, která vypadá jako žampion.
„To je ale takzvaná poučná otrava, lidem je zle, jde to z nich po otravě horem spodem, ale nemají žádné trvalé následky,“ popisuje Ševčíková. Příště jsou podle ní tito houbaři v lese opatrnější.
Řadu jedlých hub je potřeba dlouho vařit. „Je to známo o podzimních václavkách, ale platí to také pro modrající hřiby,“ varuje mykoložka.
To, že je Česko zemí houbařů, potvrzuje i čerstvý průzkum ministerstva zemědělství a České zemědělské univerzity (ČZU). „Sběr lesních plodů a hub v roce 2024 dosáhl objemu 31,04 tisíce tuny, což je více než v roce 2023,“ uvádí mluvčí ministerstva Karla Mráčková.
„Češi patří k národům, které mají ke sběru lesních plodů výjimečný vztah. To, že i v dnešní době nasbíráme ročně desítky tisíc tun borůvek, malin nebo hub, svědčí o tom, že tato tradice zůstává živá napříč generacemi,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
Dvě třetiny houbařů
V lese Češi už tradičně nejvíce sbírali houby (loni přes 21 tis. tun). Populární jsou ale i další lesní plody – borůvky (4,4 tis. tun), maliny (2,2 tis. tun) a ostružiny (1,6 tis. tun).
Houby sbíralo loni 68 % domácností. Roční průměrný sběr na domácnost se zvýšil na 6,9 kg.
Podle ministerské metodiky se dá cena v našich lesích nasbíraných hub a ovoce i přesně vyčíslit – hodnota nasbíraných plodů byla v roce 2024 odhadnuta na 7,2 miliardy korun. Tedy významně nad dlouhodobým průměrem 4,6 miliardy.
Na vysoké hodnotě se nejvíce podílel nárůst sběru hub. „Přestože celkový objem sběru zůstává pod dlouhodobým průměrem, meziročně jsme zaznamenali nárůst sběru hub a mírný růst u některých dalších plodin,“ uvedl Marcel Riedl z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.
V roce 2024 odpovědělo v citovaném průzkumu ministerstva zemědělství celkem zhruba tisíc lidí. Stejnou metodiku používá ministerstvo už třicet let.