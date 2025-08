Časté deště kazí léto, mapa hub ale zezelenala. Kde je šance na plný košík

Podle mapy ČHMÚ houby nejvíc rostou v horských oblastech, například na Šumavě, v Krušných horách, Beskydech, Krkonoších nebo také na Vysočině.

Nízká pravděpodobnost nálezu hub je naopak ve Středních Čechách na Křivoklátsku nebo na Plzeňsku. „Sezona startuje postupně, někde už si lidé z lesa něco odnesou, jinde si zatím musí počkat,“ říká mykoložka Tereza Tejklová z Mykologické poradny Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Mapa pravděpodobnosti růstu hub

Mapa pravděpodobnosti růstu hub. (1.8.2025)

Dodává, že lidé nyní mohou narazit například na smrkové hřiby, hřiby kováře, lišky obecné, bedly a také na různé druhy holubinek nebo muchomůrek.

S plným košíkem se domu vracel také Jan Vojtěch z Prahy. „Vyrazili jsme na houby do lesů kolem Flájské přehrady a měli jsme štěstí,“ popisuje Vojtěch, který v Krušných horách na dovolené s rodinou. „Původně jsme houbařit nechtěli, ale když jsem viděl, kolik aut parkuje na různých lesních cestách, bylo mi jasné že houbaři vyrazili a že rostou,“ dodává.

Z procházky se vrátil s košem hříbků a několika babkami. „Našli jsme i klouzky, ale když hodně prší, tak jsme je nesbírali. Když jsme se vraceli kolem pastviny, našli jsme tři velké pýchavky, dneska z nich uděláme řízky,“ vysvětluje.

Nejistá houbařská sezona

Jak se bude dále houbová sezona vyvíjet je podle Tejklové nejisté. Meteorologové předpovídají, že srpen bude teplotně spíše podprůměrný a na srážky průměrný. Mykoložka upozorňuje, že stejně jako extrémní sucho, ani přílišné chladno není pro houby dobré. „Hlavně nízké noční teploty nejsou dobré, takže uvidíme. Houby navíc často umí překvapit,“ připomíná.

Přestože přelom července a srpna bývá nejčastěji nejteplejším týdnem roku, o tom letošním to neplatí. Průměrná teplota v pondělí a úterý byla o 1,6 resp. 2,7 °C nižší než dlouhodobý průměr let 1981 až 2010. Místo tropických dnů tak v Česku panovalo chladnější a deštivé počasí.

Podle meteorologa z ČHMÚ Radima Tolasze jsou krátkodobé výkyvy teplot a srážek běžnou součástí klimatu v Česku. Aktuální počasí je podle něj mírně chladnější, než odpovídá dlouhodobým průměrům pro přelom července a srpna, nelze ale hovořit o studeném létě.

„K takovému hodnocení nás svádí zatím nižší počet horkých dní a nocí, na které jsme si v předchozích letech zvykli. Srážek máme také o něco více než je průměrné množství, což odpovídá častějšímu proudění vlhkého vzduchu do střední Evropy,“ říká. Za současným ochlazení podle ČHMÚ může tlaková níže, která se nachází nad severní Evropou a která po své zadní straně přináší do střední Evropy studený vzduch.

Červenec byl teplotně i srážkově průměrný

Podle měsíčního hodnocení ČHMÚ byl letošní červenec průměrný. „Červenec 2025 na území ČR hodnotíme jako teplotně normální, průměrná teplota vzduchu za tento měsíc (17,9 °C) byla o 0,4 °C nižší než normál 1991–2020,“ píše ČHMÚ.

Studenější červenec Česko zaznamenalo naposledy v roce 2020, kdy byla průměrná teplota 17,7 °C. V minulých dvou letech 2023 a 2024 byl červenec s průměrnou teplotou 19,6 a 19,8 °C o poznání teplejší.

Nejtepleji letos bylo začátkem měsíce, kdy denní maxima teploty vzduchu na našem území často překračovala tropických 30 °C. „Nejvyšších hodnot denní maxima teploty dosahovala ve dnech 2. a 3. 7., kdy na některých stanicích překračovala 35 °C,“ uvádějí meteorologové.

I množství deště bylo v červenci v normě. „Srážky se vyskytovaly v průběhu celého měsíce. Více srážek během měsíce spadlo na území Moravy a Slezska než na území Čech,“ doplňuje ČHMÚ.

Podle Tolasze aktuální dlouhodobé předpovědi ukazují, že přestože se v následujících dnech mírně oteplí, žádné významně vysoké teploty se do Česka neblíží. Teploty by totiž měly zůstat podprůměrné, pršet by mělo průměrně.

Vyšší teploty by se mohly objevit na přelomu srpna a září. „Takové výhledy počasí na období vzdálenější než 10 dní však mají ve střední Evropě malou spolehlivost, můžeme tedy doufat, že se vrátí teplé léto i pro ty, kterým horké dny zatím chybí,“ dodává.