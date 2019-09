Po deštivém víkendu a oteplení zase porostou. Podívejte se na mapu hub

0:01 , aktualizováno 0:01

Houby tu voní, jako když jsou v lesích houbařské žně. Přitom je to na Malé Straně, jen kousek od Pražského hradu. Ostatně, jak jinak by to mělo vonět v kanceláři České mykologické společnosti. Telefony se tu teď v sezoně netrhnou, a nejen ty. Houbaři sem chodí se svými čerstvými nálezy i osobně, aby se ujistili, co to vlastně našli. „Je to kozák topolový, prý takový pěkný kousek už dlouho neviděli,“ chlubí se jeden z houbařů hned mezi dveřmi.