Jak zatím vypadá letošní houbařská sezona?
Zatím vypadala mizerně. Od časného jara bylo hodně sucho. To se na houbách podepsalo hodně. Zvláště tady na jižní Moravě. To byla úplná katastrofa. Vím o tom, že byla třeba krátkodobá asi pětidenní sezona kolem Beskyd. To vím od amatérů, kteří sbírali hříbky. Jinak sezona je dost ubohá.
Třeba v Ottově encyklopedii hub, která je pro Česko a Slovensko, se píše, že daná houba roste třeba jen na jižním Slovensku, jenže teď se může objevovat i u nás. Je na místě opatrnost, co se týká určování.