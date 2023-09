Nejvíc se houbaří na Vysočině a do lesa Češi míří před devátou, ukázal průzkum

Jsme národ houbařů, a stále to platí. Dokládají to i data z nejnovějšího průzkumu, podle kterých do lesa za sběrem hub chodí třetina všech Čechů a Češek. Nejaktivněji se houbaří na Vysočině, a přestože Praha mírně zaostává, ani lidé z hlavního města sběrem nepohrdnou. Oproti tomu sběr lesních plodů tolik netáhne a aktivně jej provádí jen 14 procent lidí.