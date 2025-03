Obří hotel v Adršpachu? Místní děsí projekt v chráněné oblasti za 1,5 miliardy

Ročně se v tomto největším skalním městě střední Evropy otočí půl milionu turistů. A přijelo by jich víc, jenže vstupenkový rezervační systém pustí do přírodní rezervace maximálně 400 lidí za hodinu. I tak připomíná Adršpach v sezoně spíše Václavák.

„V létě projet Adršpachem k domu je téměř nemožné, chybí infrastruktura, není výjimkou, že tříkilometrovou obec projíždíme i půl hodiny,“ hořce konstatuje Vendula Jelínková, spolumajitelka nedalekého penzionu.

Doposud byl Adršpach ve stínu sousedních Krkonoš, takže na rozdíl od nich sem nepronikla móda penzionů a wellness hotelů. Brzy by se to mohlo změnit.

Jestli to tady postaví, tak já končím. Prodám to tady a stěhuju se pryč. Václav majitel malého penzionu

Pražská developerská společnost Crescon chce obec proměnit v největší lázeňské středisko východních Čech, kam budou jezdit hosté z celé Evropy.

Přímo v chráněné krajinné oblasti chce za 1,5 miliardy korun postavit hotel o 70 pokojích a bezmála 100 apartmánových jednotkách, s bazénem, saunami, restauracemi, obchody a podzemními garážemi pro stovku aut. Má už pozemek a začíná si vyřizovat první povolení. Do tří let hodlá stavět. Místní se toho logicky obávají. Nepřejí si ještě větší nárůst turistiky.

Sto aut v podzemí?

„Jestli to tady postaví, tak já končím. Prodám to tady a stěhuju se pryč,“ lamentuje Václav, majitel malého penzionu v zatáčce pod místem, kudy by k novému wellness centru Lázně Pramen Adršpach měli proudit návštěvníci. Bojí se, že typičtí jeho hosté – čeští batůžkáři – o lokalitu ztratí zájem. Anebo že mu nový megahotel odsaje klientelu.

Developerská společnost Crescon ústy svého ředitele Radka Zábrodského obavy místních rozporuje. „Naše ceny vždycky budou vyšší, než jaké se pohybují u stávajících penzionů. Nakonec, může to být ku prospěchu i těch stávajících ubytovatelů, protože vybudujeme infrastrukturu, která tam dnes není. V Adršpachu dnes není nic, nejsou tam restaurace, wellness, obchody. Takže díky nám se celá oblast stane atraktivnější,“ líčí Zábrodský.

Přímo v sousedství zvažovaného hotelu dnes žije Julie Straková s partnerem Stanislavem Čejpem. Před pár lety se sem přistěhovali za klidem. Postavili tu roubenku a opravili zchátralou trafostanici, kterou dali k dispozici jako základnu Skalní záchranné službě. Teď se bojí, že tu nebude k žití.

„Nevěřím líbivým slovům o tom, že přijede sto aut a zmizí v jejich podzemních garážích. I kdyby tu turista pět dní nakrásně opravdu strávil – i když nechápu, co by tady dělal – tak s tím autem dvakrát třikrát za pobyt vyjede,“ obává se mladá žena.

Přímo kolem jejich pozemku má podle plánů developera vést silnice s možností provozu pro autobusy. Dnes je tu polní cesta. Za ní se stále ještě procházejí srnky, nad skalami krouží sokol, kvůli kterému se v době jeho hnízdění do skal vůbec nesmí. Brzy ale bude Straková možná koukat na osvětlenou terasu venkovní restaurace pro stovky hostů. Celá oblast je přitom jedna z posledních v Česku s nízkou úrovní světelného znečištění, tedy kde ještě lze vidět v noci jasné hvězdy.

Komplex má stát hned vedle roubenky Julie Strakové.

Obavy o zvýšení turistické zátěže jsou přitom namístě. Obec má dnes kapacitu 600 ubytovacích lůžek, s dalšími zvažovanými čtyřmi stovkami by se počet nocujících turistů zvýšil na tisíc – tedy dvojnásobek místní populace. „Mně už to připadá za hranou nějakého spokojeného života pro místní,“ svěřuje své obavy Kateřina Profousová, ředitelka obecně prospěšné Společnosti pro destinační management Broumovska.

Dnes stráví turista v Adršpachu podle Profousové průměrně jeden den a noc. „Skalní okruh je půldenní výlet, když se budete hodně snažit, tak celodenní,“ popisuje. Developer ale chce, aby turisté v Adršpachu zůstali déle. Lázeňské služby by je měly na místě udržet ideálně čtyři a více dnů.

Nával mezi skalami

Podle adršpašské radnice ale více lidí než dnes už do skal poslat nejde. Prostě se tam již nevejdou. Už dnes turisté pískovcové skály v podstatě odnášejí na podrážkách bot pryč.

„Uvažujeme o tom, jak zmenšit počet lidí, kteří tam chodí, protože ty skály si vlastně nikdy neoddechnou. Ten projekt je pro mě ve své mohutnosti zcela neakceptovatelný,“ říká místostarosta Adršpachu Tomáš Dimter (Máme rádi Adršpach).

Za zážitky. Adršpašské skály lákají každoročně statisíce turistů. Vstup do soutěsky musel být omezen.

Že o oblast Broumovska, kde Adršpach leží, budou mít developerské firmy zájem, je přitom nevyhnutelné. Přispěje k tomu i právě budovaná dálnice z Trutnova k polským hranicím. Polská část dálnice už je dávno hotová, končí v polích, kde se na ni Češi napojí v roce 2028. Tou dobou už chce mít developer v Adršpachu všechna razítka a začít stavět.

„Krkonoše už jsou trošku rozebrané, takže teď jsme v hledáčku developerů my. Jsme pro ně zajímaví a budeme ještě víc. Z Trutnova jste v Adršpachu za 20 minut,“ souhlasí koordinátorka cestovního ruchu v Adršpachu Kateřina Menšíková. I ona ale vidí problém v tom, že samotný Adršpach víc lidí nepojme. „Nikdo nemůže garantovat někomu to, že když si tu postaví 400 lůžek, že si těch 400 lidí bude moci brouzdat po skalách,“ varuje.

Developerská firma ještě nepředložila kompletní projektovou dokumentaci, takže místní správa chráněné krajinné oblasti se zatím nemá k čemu vyjádřit. Crescon však ujišťuje, že nechce stavět nic proti vůli starousedlíků a má zájem se s nimi dohodnout.

Slyšet by podle něj měli třeba na to, že by na své náklady dobudoval chybějící infrastrukturu ve vsi. „K nějakému vylepšení infrastruktury určitě dojde, jestli to bude u komunikací, osvětlení, chodníků nebo čistírny odpadních vod, to už je na zvážení obce a na tom, co společně vyjednáme,“ slibuje Radek Zábrodský.