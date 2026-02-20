Strategie pro minulost, marketing, reaguje opozice na hospodářskou koncepci vlády

Tereza Krocová
  12:26
Kabinet Andreje Babiše (ANO) představil v pátek novou hospodářskou koncepci, která slibuje levnější energie, podporu výstavby i plné ovládnutí ČEZ. Exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) však iDNES.cz upozornil, že strategie opomíjí moderní udržitelné technologie. „Je to spíše strategie pro minulost,“ podotkl. Podle bývalého premiéra Petra Fialy (ODS) je Babiš především mistrem ve slibování.
Představení hospodářské koncepce Česko: Země pro budoucnost 2.0

Představení hospodářské koncepce Česko: Země pro budoucnost 2.0 | foto: Anna Kristová, MAFRA

Tisková konference Starostů. Na snímku Lukáš Vlček. (13. listopadu 2025)
Petr Fiala ODS (16. prosince 2025)
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček při představení hospodářské koncepce...
Tisková konference poslaneckého klubu hnutí TOP 09 ve Sněmovně před vyhlášením...
44 fotografií

„Novou hospodářskou strategii je třeba brát jako marketingovou akci vlády,“ řekl Fiala pro iDNES.cz. Pokud by vláda chtěla zlepšovat podmínky českého hospodářství, mohla podle něj navázat na plnění strategie jeho minulé vlády, která byla dle Fialy považována za kvalitní.

„Andrej Babiš je mistrem ve slibování, ale i v neplnění těchto slibů,“ uzavřel bývalý šéf ODS. Babiš v pondělí uvedl, že strategie navazuje na plán předešlé vlády, který však Fialův kabinet bohužel „zazdil“.

Levnější energie jsou základ, řekl Babiš. Mrázová slibuje 50 tisíc nových bytů ročně

Naopak bývalý ministr průmyslu a obchodu ve Fialově vládě ocenil, že strategie v mnoha bodech navazuje na jeho práci, výtky měl však také. „Na druhou stranu je to v mnoha ohledech spíše Strategie pro minulost, nežli Česko země pro budoucnost 2.0. Zapomíná se na moderní udržitelné technologie, které už dnes tvoří 20 procent českého exportu,“ podotkl.

Důležitá je podle něj především realita státního rozpočtu, která je se strategií ve značných sporech. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě na začátku roku představila návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun.

„Dá se však pochválit kontinuita v několika tématech, například rozvoj jaderných technologií, podpora exportu (ačkoliv v návrhu rozpočtu nedochází k navýšení), rozvoj AI. Velmi nejasné je ale financovaní jednotlivých opatření,“ upozornil Vlček.

„Vláda by si měla uklidit u sebe doma“

Současný předseda ODS Martin Kupka pro iDNES.cz řekl, že s některými kroky souhlasí, v jiných případech ale vláda s podporou počítat nemůže. „Rozhodně souhlasím s digitalizací, odstraněním zbytečné byrokracie, se změnami u emisních povolenek i zjednodušením kvalifikace zahraničních pracovníků,“ řekl.

Strategie se povedla, míní byznys. Otázka ale je, zda se přerodí v praxi

„V tom posledním případě by si však vládní koalice měla uklidit u sebe doma. Členové SPD neustále útočí zejména na Ukrajince, přitom je naprosto jasné, že bychom se bez nich v mnoha sektorech neobešli,“ podotkl Kupka. Naopak kritizuje některé kroky, včetně ovládnutí ČEZu a daňových úlev, kde podle něj chybí „konkrétní matematika“.

Plné ovládnutí ČEZu je nepřijatelné také pro předsedu TOP 09 Matěje Ondřeje Havla. Celá strategie na něj nyní působí spíš jako „líbivý marketing než proveditelný plán“.

„V praxi jde hospodářská politika vlády často opačným směrem. Slibuje levnější energie, investice a modernizaci, zatímco strukturální deficit, snaha o zrušení naší důchodové reformy a rostoucí mandatorní výdaje dlouhodobě berou ekonomice prostor k růstu,“ reagoval Havel na dotaz iDNES.cz.

Vláda schválila hospodářskou strategii. Musí stát na privátním sektoru, řekl Havlíček

Hospodářská strategie má podle kabinetu vytvořit podmínky pro růst ekonomiky. Obsahuje opatření, kterými chce vláda zlepšit podnikatelské prostředí. Zaměřuje se na energetiku a energetickou soběstačnost, vzdělávání, flexibilitu na pracovním trhu, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení, dopravu či omezení byrokracie.

Prioritou jsou podle Babiše levnější energie a změna emisních povolenek ETS 1. „Skutečně jde o přežití evropského průmyslu,“ zdůraznil v pátek na tiskové konferenci premiér.

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová také slíbila 50 tisíc nových bytů ročně. Babiš za zásadní problém označil, že velké množství nových bytů nezískávají mladé rodiny, ale kupují si je investoři jako investiční byty.

