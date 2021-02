Daň za davy na horách: covid se šíří hlavně tam, tvrdí Blatného resort

Podle zveřejněných dat ministerstva je nejvyšší týdenní počet na 100 tisíc obyvatel v okrese Sokolov (1 230), Cheb (1 098), Trutnov (1 043) a Náchod (848).

„Situace v horských střediscích a příhraničních oblastech je kritická. Nová data jasně ukazují, že řada obyvatel ignoruje nařízení,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Jan Blatný. Podle něj je situace v horských střediscích závažnější, protože se tam setkávají lidé z celé země.

Špatná situace je ve 24 ze 76 okresů

Ministerstvo přiložilo k tiskové zprávě mapu okresů označených podle čtrnáctidenního počtu nových případů ke konci ledna. Více než tisíc na 100 tisíc obyvatel v ní má 24 ze 76 okresů. V Karlovarském kraji jde o Chebsko, Sokolovsko i Karlovarsko.

V Plzeňském o okres Rokycany, Plzeň-sever a Plzeň-jih, ve Středočeském Rakovník, Benešov, Mladá Boleslav a Nymburk, okres Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji a Znojmo v Jihomoravském kraji. Na Moravě je mezi nejpostiženějšími regiony ještě Opavsko. V Královéhradeckém kraji jsou červenou barvou pro nejvyšší výskyt označeny všechny okresy, v Pardubickém s výjimkou Chrudimska a v Libereckém bez Českolipska.

Mezi nejznámější lyžařské oblasti v Česku patří Krkonoše většinově v Královéhradeckém kraji, Jizerské hory v Libereckém kraji, Orlické hory v Pardubickém kraji nebo Krušné hory v Karlovarském kraji.

Dále jsou to Jeseníky v okrese Jeseník (450/100 tisíc obyvatel), Šumava s okresy Klatovy (987), Prachatice (765) a Český Krumlov (801) nebo Beskydy v okrese Vsetín. Jeseník a příhraniční okresy v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji přitom patří mezi regiony s nejnižším výskytem nemoci covid-19.

Problém není na horách, ohradila se Asociace středisek

Označit pohraniční horské oblasti ČR za rizikové z hlediska šíření koronaviru z důvodu turistického ruchu, je ale podle Asociace horských středisek (AHS) scestné a zavádějící. Má to zdůvodnit pokračující neopodstatněnou uzávěru lyžařských areálů.



Podle ředitele AHS Libora Knota vláda pokračuje v politickém rozhodování o skiareálech, a nepřihlíží k racionálním argumentům.

„Před dvěma měsíci na tom byl podle ministerstva zdravotnictví nejhůře Zlínský kraj. Jak by pan ministr zdůvodnil, že se tam nákaza šířila nejrychleji? To bylo proto, že tam žádné hory nejsou? Je to úplně stejně scestná logika,“ řekl ČTK ředitel AHS Libor Knot.

Podle něj se zaplněností nemocnic v pohraničních oblastech nemá turistický ruch a jarní prázdniny co do činění. „Problém není na horách,“ řekl ČTK Knot.

„Lidé se setkávají v rámci republiky na daleko rizikovějších místech. To, že se lidé setkávají na čerstvém vzduchu, navíc v době jarních prázdnin, nemůže být důvod k tomu něco omezovat,“ dodal Knot.

Nákaza se šíří v horských regionech

Podle ministerstva v regionech s horskými středisky za posledních sedm dní přibylo 540 nových případů na 100 tisíc obyvatel, v ostatních regionech 465. Více je tam i hospitalizovaných, v horských regionech 46,9 na 100 tisíc obyvatel, jinde 38,7. Podobně je tam podle resortu i více případů mezi staršími 65 let.

Ministr v tiskové zprávě apeloval na občany, ale platná protiepidemická opatření dodržovali. „Je třeba si uvědomit, že nové varianty viru jsou nebezpečnější a epidemická situace v zemi se nezlepšuje,“ sdělil. Varoval také před tím, že některé nemocnice jsou už nyní přeplněné. „Může dojít k situaci, kdy se nebudou moct postarat o lidi s úrazy, infarkty nebo dalšími nemocemi,“ dodal.

V horských regionech podle platných nařízení vlády platí zákaz provozu vleků a lanovek. Zavřené musejí být pro veřejnost také hotely a restaurace. Ubytovací služby jsou zakázané, pokud nejsou nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikatelské činnosti.