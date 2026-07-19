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Japonskou hraběnkou v Čechách. Celý život se vzdělávala, stesk po domově ji nepřešel

Robert Oppelt
  15:30

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Rodina. Na zámku v Poběžovicích žila početná hraběcí rodina. Heinrich a Mitsuko měli společně sedm dětí. Po předčasné smrti manžela zůstala Mitsuko poněkud ztracená v evropském prostředí a děti musela vychovávat sama. Později se raději přestěhovala do Vídně. | foto: NPÚ

Byla první Japonkou v Čechách a možná i v Rakousku. Nezvyklý osud hraběnky z Poběžovic nyní připomínají na zámku v Horšovském Týně.
Šlechta na cestách

Když vídeňský notář otevřel obálku se závětí, zavládlo v hraběcí rodině zděšení. Oba bratři už byli domluvení, jak si dědictví po otci v podobě několika zámků a tisíců hektarů lesů a polí v Čechách a v Uhrách rozdělí. Otec ale rozhodl jinak.

Heinrich Coudenhove byl sice starší, ale sloužil jako rakouský diplomat v Tokiu, odkud se mu nechtělo vracet. „Dálný východ ho uchvátil a chtěl tam zůstat, naučil se i japonsky, studoval tamní historii, sbíral starožitnosti,“ popisuje jeho vnučka Barbara Coudenhove. Dokonce se v rodině traduje, že mu ministr zahraničí připomínal, že je představitel Rakouska v Japonsku, a ne Japonska v Rakousku. Naopak mladší Hans Coudenhove vystoupil z armády a byl připravený rodinné dědictví převzít.

Nevšední životy žila i většina jejích dětí. Nejstarší Hans byl excentrik nejvyššího kalibru, všude s sebou vozil mumii egyptské princezny.

Barbara Coudenhovevnučka hraběnky Mitsuko

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