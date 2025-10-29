Horské řeky zvedl déšť a rychlé tání sněhu. Labe až na 3. povodňový stupeň

Podle Českého hydrometeorologického ústavu se situace během dne postupně uklidní. Srážky už většinou ustaly, přetrvává pouze tání sněhu z vyšších poloh. Hladiny řek budou na horních tocích klesat, zvýšené průtoky se ale mohou ještě projevit na jejich středních a dolních úsecích, už bez dosažení povodňových stupňů.
ČHMÚ situaci dále sleduje a bude ji v průběhu dopoledne upřesňovat.
Podle meteorologů bude ve středu zpočátku převládat větší oblačnost a místy se může slabě objevit déšť. Během dne se ale od jihu postupně vyjasní a většinou bude polojasno, beze srážek. Až večer bude oblačnosti znovu přibývat. Odpolední teploty se díky zesilujícímu jihozápadnímu proudění a menší oblačnosti výrazně zvýší – nejčastěji mezi 12 a 17 °C.
Nejtepleji bude na jihu Moravy a Čech, nejchladněji na západě a severovýchodě Čech a na severu Moravy. V tisíci metrech nad mořem bude kolem 7 °C, na Šumavě o něco více, uvedli meteorologové na síti X.