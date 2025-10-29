Horské řeky zvedl déšť a rychlé tání sněhu. Labe až na 3. povodňový stupeň

  7:53
Na severu Čech došlo v noci k výrazným vzestupům hladin řek v důsledku dešťů, tání sněhu a silného větru. Na Labi ve Vestřevě byl krátce překročen třetí stupeň povodňové aktivity, na dalších tocích v Krkonoších a Jizerských horách platil první stupeň. V Krkonoších spadlo za 24 hodin až 45 mm srážek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Plecháč

Podle Českého hydrometeorologického ústavu se situace během dne postupně uklidní. Srážky už většinou ustaly, přetrvává pouze tání sněhu z vyšších poloh. Hladiny řek budou na horních tocích klesat, zvýšené průtoky se ale mohou ještě projevit na jejich středních a dolních úsecích, už bez dosažení povodňových stupňů.

ČHMÚ situaci dále sleduje a bude ji v průběhu dopoledne upřesňovat.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapySrážky za 3 hodiny, 29.10.2025 07:00 (SEČ), © Ventusky.com

Podle meteorologů bude ve středu zpočátku převládat větší oblačnost a místy se může slabě objevit déšť. Během dne se ale od jihu postupně vyjasní a většinou bude polojasno, beze srážek. Až večer bude oblačnosti znovu přibývat. Odpolední teploty se díky zesilujícímu jihozápadnímu proudění a menší oblačnosti výrazně zvýší – nejčastěji mezi 12 a 17 °C.

Nejtepleji bude na jihu Moravy a Čech, nejchladněji na západě a severovýchodě Čech a na severu Moravy. V tisíci metrech nad mořem bude kolem 7 °C, na Šumavě o něco více, uvedli meteorologové na síti X.

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

OBRAZEM: Politici dorazili na Hrad. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Ukrajinské drony útočí už třetí den na Moskvu. Rusko tvrdí, že jich sto sestřelilo

Další a další ukrajinské drony útočí na Rusko, třetí den po sobě doletěly až do ruského hlavního města. Rusko ohlásilo, že v noci na středu sestřelilo sto bezpilotních letounů, čtyři z nichž se...

29. října 2025  7:43,  aktualizováno  8:29

Létaly střechy, padaly stromy. Děsivý hurikán Melissa se po Jamajce řítí na Kubu

Jeden z nejsilnějších hurikánů v historii Atlantiku zasáhl v úterý večer oblast severního Karibiku. Doposud je hlášeno sedm úmrtí. Minimálně tři rodiny zůstávají uvězněné ve svých domech kvůli...

29. října 2025  7:17,  aktualizováno  8:19

Ženu soudí za žhářské útoky. Viní ji, že zapálila i chatu, v níž byli lidé

Krajský soud v Olomouci začne ve středu ráno projednávat případ Zuzany Drinkové, která je obžalovaná v kauze loňských požárů v Uničově. Podle spisu se dopustila pokusu o těžké ublížení na zdraví a...

29. října 2025

ANO, SPD a Motoristé mají koaliční smlouvu, projednají funkce ve Sněmovně

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už se dohodli na koaliční smlouvě. Podle předsedy ANO Andreje Babiše ji podepíší v pondělí 3. října. Babiš to uvedl ve svém...

29. října 2025  5:54,  aktualizováno 

V Nizozemsku se konají volby. Podle průzkumů vyhraje Wildersova strana

V Nizozemsku se ve středu uskuteční předčasné parlamentní volby. Stane se tak necelé dva roky poté, co krajně pravicový politik Geert Wilders dovedl svou Stranu pro svobodu (PVV) k překvapivému...

29. října 2025  7:13

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu na sedm hodin zablokovaly nehody u Dašic

Dvě nehody uzavřely v úterý vpodvečer dálnici D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stála ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub. Dálnice začala...

28. října 2025  18:32,  aktualizováno  29. 10. 6:25

Převrácený kamion blokoval v Praze nájezd na dálnici dlouhé hodiny

Převrácený kamion zablokoval v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leželo na boku. Komplikace trvaly několik hodin, komunikaci se podařilo znovu zprůjezdnit až...

28. října 2025  16:55,  aktualizováno  29. 10. 6:17

Města motivují řidiče, aby přesedli na MHD. Brno se k tomu nechystá

Spárovat platbu za parkování na odstavných plochách na okraji města s lístkem na MHD a jako bonus přidat slevu. Tímto slibem se brněnští politici oháněli tak dlouho, až je nakonec předběhly nedaleké...

29. října 2025  5:49

Vláda rozhodne o zvýšení základních platů učitelů od ledna o sedm procent

O navýšení základních platů učitelů od ledna příštího roku o sedm procent rozhodne ve středu končící vláda Petra Fialy. Na růstu tarifních platů pedagogických pracovníků se zástupci vlády, odborů a...

29. října 2025  5:36

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

29. října 2025

Válečné tance kolem Trumpova tanečního sálu. Bourání v Bílém domě rozděluje USA

Od naší spolupracovnice v USA Zbourané levé křídlo Bílého domu je najednou vydávané málem za posvátné místo Ameriky, i když jen mělo zakrýt protiletecký kryt. A zřejmě nevadí, že se státní večeře konaly ve stanu a hosté museli...

29. října 2025

