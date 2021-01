Do hor v teplákách a sandálech. Záchranáře zatěžují lehkovážní turisté

Dvě ženy ve věku 69 a 64 let se v pátek odpoledne vydaly na pěší túru kolem vrchu Loupežník u Dubí v Krušných horách. Jenže po jedné z nich musela pátrat Horská služba a policie.

Podle záchranářů ženy nejprve vyrazily podél běžecké trasy na Sedmihůrské cestě, pak se ale vydaly mimo značené cesty a nakonec se ocitly na místě, kde vyšlapané stopy končily.

„Starší žena dala té mladší svůj mobil do batohu a pak se kdoví proč rozdělily. Mladší ženě se podařilo vrátit na Krušnohorskou lyžařskou magistrálu odkud zavolala policistům, že postrádá kamarádku,“ uvedl k okolnostem akce Tomáš Plíva, zasahující člen Horské služby Krušné hory.

Žena na horskou túru vyrazila v sandálech | foto: HS Krušné hory

Záchranáři vyjeli na sněžném skútru a terénní čtyřkolce, a aby zvýšili šance na nalezení zbloudilé ženy, vzali sebou jednoho policistu a mladší ženu.



V sandálech do hor chodí už třicet let

„Policii se ještě podařilo podle mobilu lokalizovat místo, kde se turistky rozdělily. Sami pak projížděli silnice, my jsme se vydali do horského terénu. Po asi hodině a půl pak policisté ženu našli v pořádku na silnici mezi Dubí a Krupkou,“ doplnil Tomáš Plíva a zmínil překvapení záchranářů, když zjistili, že mladší žena, která jela s nimi, se vydala na sníh jen v sandálech a termo ponožkách.



Žena záchranářům tvrdila, že ponožky mají membránu a kromě toho už takto obutá chodí do hor nějakých třicet let.

„To, co jsme viděli při této akci, neodpovídalo třiceti letům zkušeností pohybu na horách, tak jak paní uvedla, bylo porušení snad všech zásad pohybu v zimních horách. Vydala se na cestu sněhem v obuvi vhodné na jarní procházku parkem, druhá se vzdala mobilu a s partnerkou se rozdělily. Důrazně turisty varuji, aby se takto nechovali,“ apeloval na návštěvníky pohoří Miroslav Račko, náčelník Horské služby Krušné hory. Dodal, že sandály jsou však vrcholem všeho, co horské oblasti od nezodpovědných turistů v posledních týdnech zažívají.

Na Sněžku vyrazili v teplákách a teniskách

Minulý víkend se podobná událost odehrála také v Krkonoších. Kde se dvojice turistů vydala v teniskách a teplákách z Pece pod Sněžkou na Sněžku. K tomu vyrazila nikoliv cestou pro pěší, ale skialpinisty.

Dvojice z Krkonoš podle záchranářů porušila prakticky všechna nepsaná pravidla a doporučené postupy, které se jen porušit dají. „Z Pece se na vrchol Sněžky vydali někdy odpoledne, byli špatně obutí i oblečení, neměli s sebou suché náhradní věci ani čelovku či baterku,“ popsali zúčastnění záchranáři Wolfgang Berger a Tomáš Novák.

Muž se ženou si vybrali trasu přes Obří důl pro skialpinisty, nikoliv pro pěší, na své cestě přetnuli lavinovou dráhu a v mobilu neměli aplikaci Záchranka, která zásadním způsobem díky automatickému odeslání polohy zjednodušuje zásah záchranářů.



Dvojici zmrzlo i pití

Dvojice kontaktovala nejdříve policii. Ta pak v sedm večer Horskou službu. Záchranář se telefonicky spojil s dvojicí turistů a snažil se co nejpřesněji dvojici lokalizovat, neboť tvrdili, že jsou pod vrcholem Sněžky na modré turistické cestě.

„V průběhu telefonátu postupně docházelo k upřesňování místa také tím, že si cestu znovu prošli telefonicky a místo doupřesnili,“ uvedli záchranáři.



Do terénu tedy vyrazilo ihned 6 záchranářů – jedna čtyřkolka a jeden skútr se čtyřmi lidmi zezdola na skialpinistickou cestu Obřím dolem kam to šlo a odtud na skialpech a jedna čtyřkolka se dvěma lidmi shora přes Luční boudu, polskou stranu Krkonoš ke Slezskému domu a odtud opět na skialpech.



„Obě záchranářské skupiny si šly naproti a potkaly se prakticky ve stejný čas u promrzlé dvojice v Obřím dole zhruba půl kilometru pod Slezskou boudou. Boty i rukavice měli promočené a zmrzlé, nevěděli, kde jsou, zmrzlo jim i pití, které si s sebou vzali,“ popsali záchranáři, kteří dvojici dali náhradní oblečení a energetické bonbony.



„Dívce, která na tom byla hůře, jsme pomohli zpět ke Slezskému domu, kde jsme ji zabalili do termofolie, suchých dek, naložili do akia člunu a transportovali na základnu v Peci,“ řekli horští záchranáři. Těm se k tomu při transportu kvůli až jeden a půl metrovým návějím podařilo dvakrát zapadnout.

„Chlapci pomohla dolní parta na skialpech druhou stranou k záchranným strojům, a i jeho jsme odvezli na základnu. Tam si dvojici převzala převozová sanitka, která je transportovala na ošetření do trutnovské nemocnice,“ popsali akci záchranáři Berger a Novák.

Tepláky a tenisky vídají záchranáři stále častěji

Podle nich k tomu, aby se dvojice vyčerpala a promrzla, stačilo relativně málo. Z centra Pece šli čtyři kilometry po upravené prohrnuté cestě a k vysílení stačila chůze v hlubokém sněhu o délce zhruba 2,5 kilometru.

„Z pohledu Krkonošských záchranářů nutno podotknout, že přes veškerou techniku a výbavu, kterou máme k dispozici, mohou a jsou akce v takovém terénu časově náročné,“ upozornili záchranáři.

S podobnými událostmi se setkávají nyní horští záchranáři čím dál častěji. V Beskydech i několikrát za uplynulý víkend. Například pod Lysou horou uvízl zcela mimo cesty v hlubokém sněhu pár ve středním věku, opět v teplákách a v teniskách. Oba lidé ztratili orientaci a zcela podchlazení už nebyli schopni se sami se situací vypořádat.



„Jak se ukázalo, v podstatě vždy šlo o to, že zachraňovaní měli špatné vybavení do zimních zasněžených hor. Podle všeho to vypadá, že v posledních týdnech lidé vyměnili návštěvu nákupních center za horskou túru, ale vybavení a oblečení mají stále stejné. Je nezbytně nutné, aby s sebou do hor vzali i rozum,“ řekl k víkendovým nehodám Radan Jaškovský, náčelník Horské služby Beskydy.



Žena chtěla vyzkoušet bivakování

Minulý víkend museli členové Horské služby vyjet na pomoc také třiatřicetileté ženě. Ta si podle nich zřejmě chtěla vyzkoušet bivakování v extrémních podmínkách v oblasti Kralického Sněžníku.



„Za prvé jsme se k ní museli dostat do lavinového katastru u pramene Moravy, v oblasti byla takzvaná bílá tma. Pak jsme ji ošetřili, byla vyčerpaná a silně podchlazená,“ popsal zasahující člen Horské služby Jeseníky Jakub Fabián s tím, že tu noc bivakovali na vrcholu Sněžníku i další lidé.

„Následoval transport ženy z nepřístupného terénu na naši stanici,“ dodal Fabián.



V současných podmínkách by se podle záchranářů rozhodně nikdo neměl pouštět mimo značené cesty. A když už se k tomu návštěvníci hor rozhodnou, je nejlepší o svém úmyslu informovat Horskou službu dopředu a být dobře obuti a oblečeni, mít náhradní věci v batohu a rozhodně nainstalovanou aplikaci Záchranka.