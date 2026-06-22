Hoří Moskva, něco si přej! Špidlova Nová sociální demokracie podpořila Ukrajinu

„Hoří Moskva, něco si přej!“ napsala Špidlova a Dienstbierova nová strana na Facebooku s tím, že stojí na straně napadeného. Argumentuje, že v Moskvě hoří rafinerie, které zásobují frontová ruská vojska. Ta útočí na svobodný stát, včetně civilistů v ukrajinských městech.
„A proto je dobře, že hoří. Ruský režim aktivně dělá vše, co může, aby rozložil společnost a demokracii na našem kontinentě, a na Ukrajině páchá válečné zločiny včetně krádeží dětí z rodina,“ jsou přesvědčeni sociální demokraté, kteří zakládají novou stranu na protest proti úzké spolupráci SOCDEM s KSČM a hnutím Stačilo!, které vytvořili právě komunisté.
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Špidlova Nová sociální demokracie sehnala podpisy, požádá o registraci
„Stydíme se naopak za všechny politické strany v této zemi – a jedna z nich nám bohužel sedí ve vládě –, které slouží zájmům cizí a vůči této zemi nepřátelské mocnosti, a přesto jsou ve své aroganci schopny prohlašovat se za vlastence. Tohle žádní vlastenci nejsou,“ napsali zakladatelé nové levicové strany.
Je naprosto jasné, kdo děla protiukrajinskou politiku ve vládě, říká Dienstbier
„Já myslím, že je naprosto jasné, kdo dělá protiukrajinskou politiku ve vládě, a to je SPD, Tomio Okamura staví politiku na nenávisti vůči Ukrajincům, nejenom vůči Ukrajincům, a opakuje některé argumenty, které používá i ruská propaganda,“ řekl v pondělí iDNES.cz Dienstbier. Je přesvědčen, že skuteční sociální demokraté očekávají přesně tento postoj.
Nová sociální demokracie ještě nerozhodla o tom, kdy a jaké si zvolí vedení. „Nevylučuju, že bych mohl kandidovat na nějakou funkci ve vedení nové strany, ale říkám, vůbec jsme to zatím neřešili,“ uvedl Dienstbier.
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Předpokládám, že v některých volbách na podzim strana kandidovat bude. „Ale my jsme vznikli až teď a ten záměr je dlouhodobý – vrátit tradiční sociální demokracii evropského typu na českou politickou scénu. Primárním úkolem nebylo za každou cenu stavět kandidáty v senátních a komunálních volbách, nicméně máme zájemce o kandidaturu za Novou sociální demokracii na některých místech, takže se dá předpokládat, že minimálně v komunálních volbách nějaké kandidátky stavět budeme. A nepochybně podpoříme i některé kandidáty v senátních volbách,“ řekl iDNES.cz bývalý ministr pro lidská práva Dienstbier.
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1. května 2026