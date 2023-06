Létaly židle a všude byla krev a sklo, popisuje manažerka baru útok hooligans

Nic nenasvědčuje tomu, že se bar Tek’ila Tek’ila Prague předchozí den stal terčem útoku. Obsluha nosí hostům do podloubí nápoje, vzduchem se nesou tisíce bublin a kolem proudí místní i turisté. Všichni si užívají příjemnou atmosféru pozdního odpoledne v hlavním městě, ve kterém se ještě pořád mísí Pražané se skupinami turistů.

Všichni zaměstnanci baru však mají v živé paměti středeční útok fanoušků Fiorentiny, kteří se pustili do příznivců West Hamu.

„V úterý přišla skupina zhruba deseti Britů, kteří chtěli rezervovat místo, aby se mohli dívat na zápas. Byli sympatičtí, kolem padesáti, šedesáti let,“ popisuje Bobrova, která jako manažerka v podniku pracuje už rok.

V restauraci následující den seděli fanoušci zhruba od půl jedné, těšili se na zápas a na předzahrádce popíjeli pití a užívali si teplé počasí a příjemnou atmosféru.

„Nedalo se čekat, že se něco takového tak rychle stane,“ dodává manažerka restaurace. Podnik byl přitom na den zápasu připravený – od čtyř odpoledne personál měla doplnit posílená ostraha.

Celá situace se však stala krátce po půl čtvrté.

Tehdy skupina britských fanoušků ještě spokojeně seděla na zahrádce. „Nekřičeli, jen si normálně povídali,“ popisuje Bobrova. Sama v daný moment byla v podzemní části restaurace. Venku na zahrádce seděla asi padesátka hostů, další společně s personálem byli uvnitř.

Všude spousta krve a skla

Vše se stalo v mžiku oka. „Bylo to jako bomba – záblesk. A pak lidé začali utíkat dovnitř,“ vzpomíná. Personál ihned zavřel dveře. Někteří z lidí, kteří uprchli zvenku, byli zranění, další leželi na zemi.

„Všude byla spousta krve. Dva muži měli zranění na hlavě, takže jsme se snažili zastavit krvácení,“ říká Bobrova s tím, že až poté si začali uvědomovat, co se vlastně stalo. „V první chvíli jsme mysleli, že je to teroristický útok,“ konstatuje.

Fanoušky West Hamu podle ní situace nešokovala zdaleka tolik jako personál a další hosty. „Pro ně to je vlastně normální. Ale říkali, že tohle překvapilo i je, protože hooligans většinou nenapadají obyčejné fanoušky, kteří prostě někde sedí a nikoho neprovokují,“ krčí rameny. Britská skupina se okamžitě zachovala ohleduplně a snažila se personálu pomáhat a zjistit, zda jsou v pořádku a něco nepotřebují.

Pohled na předzahrádku podniku Tek'ila Tek'ila (8. června 2023). Interiér podniku Tek'ila Tek'ila (8. června 2023).

Hooligans se nejprve přišli podívat

Později se zaměstnanci restaurace podívali na kamerové záznamy, aby pochopili, co přesně se stalo. Na nich bylo zhruba v 15:35 vidět pět hooligans oděných do černého oblečení. „Nejdříve se podívali, jak to tady vypadá, a pak se vrátili i s ostatními,“ doplňuje Bobrova.

Tresty pro italské fanoušky Dvojici fanoušků italské Fiorentiny uložil Obvodní soud pro Prahu 1 za napadení příznivců West Hamu půlroční podmínky, pokuty 30 tisíc korun a vyhoštění z ČR, uvedly Novinky.cz.

K restauraci začala utíkat zhruba stovka chuligánů. „Měli tyče, plechovky, snažili se udeřit lidi na zahrádce, kteří prostě seděli u stolů...“ nastiňuje Bobrova. Používali také pyrotechniku, která zapálila několik věcí v okolí. Jedna z dýmovnic spadla pod židli, která začala hořet. „Stoly a židle byly rozbité, všude bylo sklo, které popadalo na zem.“

Policie dorazila velmi rychle, zhruba do pěti minut, odhaduje Bobrova. „Ale když se něco takového stane, člověk nekontroluje čas,“ doplňuje s tím, že část policistů chránila lidi v baru, zatímco ostatní se snažili výtržníky chytit. „Velmi nám pomohli, podporovali nás. Pak jsme museli zavolat záchrannou službu, protože někteří zranění vypadali dost špatně,“ dodává.

Tři zraněné později potvrdila také mluvčí záchranné služby Jana Poštová. Dva z nich nebylo nutné odvážet do nemocnice, třetí tam byl převezen s lehčím poraněním hlavy.

Policie, která nakonec zadržela 16 podezřelých, na místě zůstala zhruba třicet minut. Pak přišla ochranka najatá restaurací. „Pořád jsme se báli, že se to stane znovu. Báli jsme se jít ven. Pořád tu bylo hodně lidí, fanoušků... Ti byli ale velmi příjemní a milí,“ říká Bobrova.

Personál nakonec během hodiny vše uklidil a pak znovu otevřel. „Všichni jsme byli v šoku a zvažovali jsme, jestli nebude lepší zavřít. Nakonec jsme se ale rozhodli, že necháme otevřeno, abychom mohli dělat naši práci,“ uzavírá. Skupina fanoušků West Hamu podle ní byla jedna z nejmilejších skupin hostů, jaké v baru měli.